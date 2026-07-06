Μπρέντφορντ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο και ο Καγιόντε

Μετά τους Βίταλι Γιάνελτ, Κρίστοφερ Αγερ, Ιγκόρ Τιάγκο, Χάκον Βαλντίμαρσον και ο Μάικλ Καγιόντε υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπρέντφορντ μέχρι το 2032, με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.

Ο 21χρονος Ιταλός δεξιός μπακ εντάχθηκε στο σύλλογο του Λονδίνου τον Ιανουάριο του 2025 από τη Φιορεντίνα, αντί 25 εκ. ευρώ, και από τότε έχει 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τις «σφήκες».

Την περασμένη σεζόν ήταν βασικός και είχε 44 συμμετοχές, με ένα γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ