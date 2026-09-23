Βίντεο:Η Ελληνική καρδιά χτυπάει στο Βελιγράδι
«Το restart για την Εθνική ξεκινάει από τη Σερβία» τόνισε ο Παναγιώτης Ρέτσος μιλώντας στον Σπύρο Νάσιο λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στον όμιλο στις 21:45, με αντίπαλο τη Σερβία στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου όπου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Alphatv .Γενικά να παίζεις για την Εθνική είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της γαλανόλευκης από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παίζουμε κόντρα σε δύσκολες ομάδες. Είναι νωρίς ακόμη. Κοιτάμε πρώτα το πρώτο ματς.
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