Βίντεο:Η Ελληνική καρδιά χτυπάει στο Βελιγράδι

«Το restart για την Εθνική ξεκινάει από τη Σερβία» τόνισε ο Παναγιώτης Ρέτσος μιλώντας στον Σπύρο Νάσιο λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στον όμιλο στις 21:45, με αντίπαλο τη Σερβία στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου όπου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Alphatv .Γενικά να παίζεις για την Εθνική είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της γαλανόλευκης από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παίζουμε κόντρα σε δύσκολες ομάδες. Είναι νωρίς ακόμη. Κοιτάμε πρώτα το πρώτο ματς.