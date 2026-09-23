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Nations League: “Πετάει” για Βελιγράδι η Εθνική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
23/09/2026 13:10
Nations League: “Πετάει” για Βελιγράδι η Εθνική
INTIME

Αναχώρησε για το Βελιγράδι η Εθνική Ομάδα, όπου θα έρθει αντιμέτωπη με την Σερβία.

Η γαλανόλευκη αύριο θα βρεθεί απέναντι με την Σερβία στον πρώτο της αγώνα στην League A για την Nations League. 

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Η γαλανόλευκη αύριο θα βρεθεί απέναντι με την Σερβία INTIME

 

Η αποστολή αποτελείται από τους: Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας, Κυζιρίδης. Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

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