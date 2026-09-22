Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής: Τέσσερα μετάλλια για την Ελλάδα!

Η Ελληνική Ιππική Αντοχή έγραψε ιστορία. Κέρδισε τέσσερα μετάλλια σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Μία ιδιαίτερη στιγμή και επιτυχία γράφτηκε το Σάββατο (19/09) για την Ελληνική Ιππική Αντοχή στην Buftea της Ρουμανίας. Η Ελλάδα κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να κατακτήσει τέσσερα μετάλλια σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα, δύο σε ομαδικά και δύο σε ατομικά αγωνίσματα.

Η Ελληνική αποστολή κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα της κατηγορίας Εφήβων – Νέων Ιππέων, χάρη στις Αγγελική Μερμιγκίδη με τον Kami, Αρετή Πατσιούρα με τον Salamon Ektoras R, Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη με τον Attilas, Γεωργία Μαμάη με τον Farah, και Μάρθα Περίδη με την Shakira.

Ενώ το χρυσό κατέκτησε η ομάδα της Βουλγαρίας.

Επίσης, στο ατομικό αγώνισμα Εφήβων – Νέων Ιππέων των 100 χλμ., η Αγγελική Μερμιγκίδη με τον Kami πραγματοποίησαν μια εκπληκτική εμφάνιση και αναδείχθηκαν Ασημένιοι Βαλκανιονίκες. Το ελληνικό δίδυμο εντυπωσίασε και έφτασε πολύ κοντά στο χρυσό , καθώς τερμάτισε τη διαδρομή σε χρόνο 05:33:30.

Αν και έχασαν το χρυσό μετάλλιο κυριολεκτικά στην τελευταία λεπτομέρεια, μόλις για ένα δέκατο του δευτερολέπτου από την πρώτη, Radost Bakalova από τη Βουλγαρία. Η Αγγελική και το άλογό της μας έκαναν περήφανους.

Όσον αφορά την κατηγορία Ενηλίκων, η Αλίκη Κωνσταντινίδου με την Evridika κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα των 120 χλμ., χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο ιστορικό ατομικό μετάλλιο σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Η Ελληνίδα αμαζόνα και η Evridika ολοκλήρωσαν τη δύσκολη διαδρομή σε 06:45:15, μεταξύ 26 συμμετοχών, ανεβαίνοντας πανάξια στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ωστόσο, τα μετάλλια δεν τελείωσαν εκεί. Η ελληνική επιτυχία ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ομαδικό αγώνισμα Ενηλίκων χάρη στους αθλητές της Κατερίνα Μαλιάκη με τον Dias, Γιώτα Χρυσανθακοπούλου με την Helena, Αλέξανδρο Αλαφραγκή με τον Ζafer ΗΜ, Αλίκη Kωνσταντινίδου και Βασιλκή Βιολέτα Τουλή με τον Hakim.

Ενώ, στην 1η θέση ήταν η ομάδα της Κροατίας.