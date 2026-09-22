Ιβάν Γιοβάνοβιτς: “Η εθνική πρώτη φορά στη League A του Nations League”

“Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνουμε στην League A του Nations League” δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγο πριν την πρώτη προπόνηση της Εθνικής.

Η γαλανόλευκη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Γερμανία, την Ολλανδία, την Σερβία. Όπως υπογραμμίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός τα έξι παιχνίδια τέτοιους αντιπάλους, σε εξαιρετικό επίπεδο, θα αποτελέσουν τεστ για τις δυνάμεις της Εθνικής στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα της Εθνικής καθώς όπως τόνισε οι αγώνες είναι πολλοί και ο χρόνος περιορισμένος, ενώ δήλωσε πως θα εστιάσουν στις αναλύσεις εκτός από τις προπονήσεις.

Δείτε απόσπασμα από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ομάδας:

Η Εθνική θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη, μετά από πολλά χρόνια, για τους δύο αγώνες με Γερμανία και Ολλανδία.

“Είμαι σίγουρος πως οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια, σε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια όπως είναι οι αγώνες με Γερμανία και Ολλανδία.” δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.