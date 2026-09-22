Αναστασία Ντραγκομίροβα: “Το μακιγιάζ είναι το σήμα κατατεθέν μου”

Η αθλήτρια του επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα μίλησε στον Στέφανο Κωσταντινίδη και την εκπομπή Super Κατερίνα, για τα hate comments που δέχεται για το μακιγιάζ της στους αγώνες. Μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά της εμφανισής της.

Όπως αναφέρει η αθλήτρια, το μακιγιάζ της είναι μέρος της καθημερινότητας και της δουλειάς της και είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνει το πρωί. Κατά καιρούς η Αναστασία Ντραγκομίροβα έχει γίνει στόχος πολλών αρνητικών σχολίων για την εμφάνισή και το ιδιαίτερο μακιγιάζ της.

“Το μακιγιάζ είναι πλέον μέρος της δουλειάς μου. Όταν έχω αγώνα το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να μπω στο μπάνιο και να βαφτώ. “Έχω 40 τατουάζ, όταν είμαι πιεσμένη τα “χτυπάω” μόνη μου.”

“Με ενόχλησε που σχολίασαν αρνητικά στα social media μία δήλωση που έκανα για τον μπαμπά μου. ”

Το όνειρό της να φτάσει στην κατάκτηση ολυμπιακού μεταλλίου εξέφρασε.

“Το όνειρό μου είναι το Ολυμπιακό Μετάλλιο.”