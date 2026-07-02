Μουντιάλ 2026Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες στους «16»

Το «διάλειμμα ενυδάτωσης» έφερε την ανατροπή για την Αγγλία

Όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης στον αγώνα της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και τη ΛΔ Κονγκό την Τετάρτη (1/7), ακούστηκαν οι καθιερωμένες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους.

Αν και η πλειοψηφία των αποδοκιμασιών αφορούσε ένα μέτρο που έχει αντιμετωπιστεί με αρνητικότητα από τους φιλάθλους σε αυτό το τουρνουά, ορισμένες από αυτές αφορούσαν και την εικόνα της Αγγλίας εκείνη τη στιγμή.

Όμως μήπως το πολυσυζητημένο «σπάσιμο» του αγώνα σε ουσιαστικά τέσσερα μέρη κατέληξε να λειτουργεί υπέρ της Αγγλίας;

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 7ο λεπτό και είχε κακή εικόνα στο ξεκίνημα. Το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης έδωσε στον Γερμανό προπονητή μια πολύτιμη ευκαιρία να μιλήσει στους παίκτες του και να τους ανασυντάξει.

Το δεύτερο διάλειμμα επίσης πυροδότησε την τελική πίεση, καθώς ο Χάρι Κέιν σκόραρε δύο φορές στα τελευταία 15 λεπτά, χαρίζοντας στην Αγγλία τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, συνδιοργανωτή του τουρνουά.

«Δεν συμφωνώ με αυτά, αλλά ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για την Αγγλία», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας Άλαν Σίρερ στο Match of the Day μετά το πρώτο διάλειμμα. «Μπορείς να δεις τον Τόμας Τούχελ να πηγαίνει σε όλους τους παίκτες του, γιατί κανένας δεν είχε αποδώσει μέχρι εκείνο το σημείο. Η ομάδα ήταν αργή, έκανε πολλά λάθη, ήταν πολύ ανοιχτή και τιμωρήθηκε. Πρέπει να βελτιωθεί».

Και όντως βελτιώθηκε, αλλά πώς χρησιμοποίησε ο Τούχελ αυτά τα διαλείμματα για να βοηθήσει την Αγγλία; Πριν από το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης, τα στατιστικά της Αγγλίας -όπως και η εικόνα της- ήταν άσχημα. Δεν είχε ούτε ένα σουτ και καμία επαφή με τη μπάλα μέσα στην περιοχή. Μετά το διάλειμμα, και μέχρι το ημίχρονο, είχε οκτώ σουτ και 20 επαφές μέσα στην περιοχή.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο: πριν το δεύτερο διάλειμμα είχε δύο σουτ προς την εστία και επτά επαφές στην περιοχή, αλλά μετά από αυτό είχε έξι σουτ και 13 επαφές, με τον Κέιν να σκοράρει τα δύο καθοριστικά γκολ.

Κατά τη διάρκεια και των δύο διαλειμμάτων, ο Τούχελ συγκέντρωνε τους παίκτες του και έδινε έντονες οδηγίες, με τους ποδοσφαιριστές να κουνάνε καταφατικά το κεφάλι τους. «Τα εκμεταλλεύομαι όσο μπορώ», είπε ο Τούχελ. «Ξέρετε ότι δεν τα αγαπώ ιδιαίτερα.

Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο περισσότερο όταν κυλάει με ρυθμό και οι ομάδες βρίσκουν λύσεις μέσα στη ροή του παιχνιδιού. Είναι ένα άθλημα που διακόπτεται περισσότερο απ’ όσο περίμενα. Αλλά αφού υπάρχουν, γιατί να μην τα εκμεταλλευτώ; Σήμερα ήταν πιο εύκολο να μιλήσω στους παίκτες. Ήταν ήρεμοι και δεκτικοί.

Μερικές φορές αυτά τα διαλείμματα είναι χαοτικά, όλοι προσπαθούν να δώσουν οδηγίες, όλοι έχουν ένα μία οδηγία να μεταφέρουν. Σήμερα (σ.σ. 1/7) όμως τους είδα ήρεμους και συγκεντρωμένους στις κρίσιμες στιγμές» τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.

Η Αγγλία πίεσε περισσότερο μετά το δεύτερο διάλειμμα, έφερε περισσότερους παίκτες μπροστά, βρήκε χώρους στα άκρα και έπαιξε με μεγαλύτερη ένταση, καθώς η ΛΔ Κονγκό άρχισε να κουράζεται. «Μερικές φορές μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα και να σου δώσουν λίγο χρόνο να πάρεις ανάσα», είπε ο Έμπερετσι Έζε. «Αυτή τη φορά ήμασταν στη σωστή πλευρά τους, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Η χρήση των διαλειμμάτων από τον Τούχελ σχολιάστηκε επίσης από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε: «Μετά από ένα έντονο ξεκίνημα και στα δύο ημίχρονα, η Αγγλία χρησιμοποίησε σωστά τα διαλείμματα για να ανασυνταχθεί, να αναδιοργανωθεί και να περάσει στην επίθεση πριν σκοράρει δύο φορές στα τελευταία 15 λεπτά.

Αυτά τα διαλείμματα είναι πολύ σημαντικά για να δίνουν στους παίκτες μια ανάσα κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αλλά και να επιτρέπουν στους προπονητές μια συγκεκριμένη στιγμή σε κάθε αγώνα να επικοινωνούν άμεσα με τους παίκτες τους».

Ενώ πολλοί προπονητές στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ο Τούχελ, βλέπουν τη χρησιμότητα των διαλειμμάτων, έστω κι αν δεν τα συμπαθούν, οι φίλαθλοι παραμένουν απρόθυμοι. Η βασική κριτική είναι ότι το ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο εμπορευματοποιημένο, με αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς να εκμεταλλεύονται τα διαλείμματα για διαφημίσεις.

Κάποιοι επίσης διαφωνούν με το ότι τα διαλείμματα γίνονται ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές ή σε γήπεδα με κλιματισμό. Η FIFA πάντως είχε δηλώσει πριν το τουρνουά ότι θα εφαρμόζονται σε όλα τα παιχνίδια για λόγους ομοιομορφίας.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο», είπε ένας φίλαθλος της Αγγλίας φεύγοντας από το γήπεδο στην Ατλάντα. «Απλώς κατάλαβαν στα τελευταία 20 λεπτά ότι αλλιώς θα τελείωναν εδώ. Ίσως αυτό ήταν στο μυαλό τους».

Ένας άλλος φίλαθλος είπε: «Εξαρτάται από το πώς πηγαίνει το παιχνίδι για την ομάδα σου. Άλλες φορές σε βοηθάει, άλλες όχι. Είναι σίγουρα παράγοντας στο τουρνουά και μπορεί να αλλάξει τη ροή». Άλλος φίλαθλος δήλωσε ότι του αρέσουν: «Βοηθούν όλες τις ομάδες. Σε κάθε ματς που είδαμε, τα διαλείμματα άλλαξαν το παιχνίδι και έδωσαν στους προπονητές την ευκαιρία να επέμβουν. Μου αρέσουν».

«Κόκκινοι διάβολοι» γύρισαν από την κόλαση

Το Βέλγιο «επέστρεψε» απ’ την… κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε στο ματς στην παράταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’ και με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (125΄), έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Αφού έχασαν μία απίστευτη ευκαιρία με τον Ισμαΐλα Σαρ στο 13’ (έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι ακολούθως, όντας πεσμένος, έκανε προβολή που πέρασε άουτ), η Σενεγάλη άνοιξε το σκορ στο 25’ με τον Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κεφαλιά του Σαρ στο δοκάρι κι έκανε το 1-0.

Στο 51’ από τρομερή μπαλιά 40 μέτρων του Ντιατά, ο Ισμαΐλα Σαρ έκανε τρομερό κοντρόλ με το στήθος εν κινήσει και με «οβίδα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κουρτουά για το 2-0.

Το Βέλγιο έψαξε αντίδραση μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Ρούντι Γκαρσιά και τη βρήκε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στο 86’ έπειτα από γύρισμα του Μενιέ, ο Λουκάκου μείωσε σε 1-2, ενώ στο 89’ από τραγική έξοδο του Ντιό (σε σέντρα του Τροσάρ), ο Τίλεμανς ισοφάρισε σε 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι. Σε υπόδειξη του Μεξικανού VAR Πατσέκο, ο διαιτητής Σαΐντ Μαρτίνες πήγε σε on field review κι έδειξε την εσχάτη των ποινών πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς κι ενώ ο Λουκεμπάκιο στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα, κάνοντας το 3-2 για το Βέλγιο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Σαΐντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: 64’ Μέχελε, 90’ Ρούντι Γκαρσιά (στον πάγκο) – 67’ Καμαρά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ (79’ Μενιέ), Βανάκεν (63’ Μορέιρα), Ντε Μπρόινε (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ (109’ Ονάνα), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιαό): Ντιό, Τζέικομπς (93’ Ντιούφ), Νιακατέ, Σις, Ντιατά, Π. Γκέιγ (66’ Καμαρά), Ι. Γκέιγ (96’ Σαπόκο Εντιαγέ), Ντιαρά (73’ Πάπε Ματάρ Σαρ), Μανέ (93’ Τζάκσον), Εντιαγέ (73’ Εμπαγιέ), Ισμαΐλα Σαρ.

Οι ΗΠΑ «έσπασαν» την ευρωπαϊκή «κατάρα» των τελευταίων 4,5 χρόνων

Η πρόκριση των ΗΠΑ στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το 2-0 επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία κι αξία από ένα απλό «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έβαλε τέλος σε μία «κατάρα» που τη συνόδευε εδώ και σχεδόν 4,5 χρόνια απέναντι σε ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

Οι Αμερικανοί είχαν να νικήσουν ευρωπαϊκή εθνική ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν είχαν επικρατήσει (ξανά) της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι. Από εκείνο το βράδυ και μέχρι τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ακολούθησαν δέκα διαδοχικές ήττες απέναντι σε ομάδες της UEFA, με αντιπάλους όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το εν λόγω αρνητικό σερί είχε εξελιχθεί σε… μόνιμο θέμα συζήτησης στα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης πριν από τον αγώνα με τους Βόσνιους, με τον ίδιο τον Ποτσετίνο να απορρίπτει τη σημασία του και να χαρακτηρίζει τα στατιστικά «σύμπτωση». Τελικά οι παίκτες του έδωσαν την πιο ηχηρή απάντηση μέσα στο γήπεδο.

Παρά την αποβολή του Φολαρίν Μπάλογκουν στο δεύτερο ημίχρονο, οι ΗΠΑ κράτησαν το προβάδισμά τους, βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Μάλικ Τίλμαν και πανηγύρισαν μία νίκη με διπλή αξία. Οχι μόνο προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης, όπου πλέον θα αντιμετωπίσουν στις 7 Ιουλίου (03:00) το Βέλγιο στο Σιάτλ, αλλά «έσπασαν» κι ένα αρνητικό σερί που είχε αρχίσει να «βαραίνει» ψυχολογικά μία γενιά ποδοσφαιριστών που φιλοδοξεί να οδηγήσει το αμερικανικό ποδόσφαιρο σε νέα εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ