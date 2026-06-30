Τένις: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Γουίμπλεντον

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο43 στον κόσμο), νίκησε 6-3, 6-3 την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία (Νο25 στον κόσμο και 24 στο κυρίως ταμπλό), μετά από αγώνα για τον πρώτο γύρο του τουρνουά γκραν σλαμ, διάρκειας μίας ώρας και 13 λεπτών, και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «64».

Έτσι, η 30χρονη πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα (Νο66 στην παγκόσμια κατάταξη) και την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν (Νο70 στον κόσμο).