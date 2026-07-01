Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό στους “16”

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η εθνική ομάδα του Μεξικού, νίκησε στο θρυλικό «Αζτέκα» τον Ισημερινό με 2-0 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, όπου θ΄αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από την αναμέτρηση Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό.

Οι «οικοδεσπότες» μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο και μέχρι το έβδομο λεπτό είχαν ήδη τέσσερις τελικές φάσεις, με σημαντικότερη την -από το ύψος της μικρής περιοχής- εν κινήσει καρφωτή κεφαλιά του Χιμένες (7`), ο οποίος έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκαλίντες. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο 18χρονος Χιλμπέρτο Μόρα δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, ενώ ανάλογη εξέλιξη, είχε και το σουτ του Γεμπόα για τον Ισημερινό (18`).

Η πίεση των Μεξικανών «καρποφόρησε» στο 22ο λεπτό, όταν με την τρίτη εξαιρετική ασίστ του στην διοργάνωση, ο Αλβαράδο έδωσε την μπάλα στον Κινιόνες, ο οποίος άρχισε μία εντυπωσιακή κούρσα από το ύψος του κέντρου και αφού μπήκε στην περιοχή «εκτέλεσε» με ένα εντυπωσιακό σουτ τον Γκαλίντες, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο τουρνουά.

Με τον «αέρα» που τους έδωσε το προβάδισμα στο σκορ, οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους αναζητώντας ένα γκολ που θα τους έδινε ισχυρότατο προβάδισμα για την πρόκριση. Και τα κατάφεραν στο 31ο λεπτό, όταν ο Κινιόνες με τον Ραούλ Χιμένες έπαιξαν το «1-2» με τον έμπειρο επιθετικό να παίρνει την μπάλα και από το ύψος της περιοχής να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Ισημερινού.

Στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου μέρους (40`), ο Γεμπόα σούταρε με δύναμη μέσα από την περιοχή, όμως ο Ρανχέλ ήταν σ΄ετοιμότητα και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, οι Μεξικανοί έφθασαν κοντά στο 3-0, όμως ο Αλβαράδο έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Γκαλίντες. Στην συνέχεια και με τις αλλαγές που έκανε ο Μπεκασέσε, οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον έλεγχο της μπάλας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού η αμυντική λειτουργία των Μεξικανών αποδείχθηκε εξαιρετική για ακόμη μία φορά (σ.σ. μετά από τέσσερα ματς, δεν έχουν δεχθεί γκολ στην διοργάνωση).

Στο 67ο λεπτό ο Γκαλίντες απέκρουσε σε κόρνερ με το ένα (!) χέρι την καρφωτή κεφαλιά του Μόντες, ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης, προσπάθησε να σκοράρει και πάλι με κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Ισημερινού. Στο 75` ο Ροντρίγκες έχασε μοναδική ευκαιρία να μειώσει το σκορ και να δώσει ελπίδες στους συμπαίκτες του για κάτι καλύτερο, ενώ στην τελευταία αξιόλογη φάση του ματς, ο Ορμπελίν Πινέδα με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα έξω από την συμβολή των δοκών του Γκαλίντες.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ινκαπιέ αποβλήθηκε με απ΄ευθείας κόκκινη κάρτα, επειδή είχε «λογομαχία» με τον Σαντιάγκο Χιμένες.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες βρέθηκε στην αρχική 11άδα που παρέταξε ο Αγκίρε, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ήταν στον πάγκο για τους Μεξικανούς και αντικατέστησε στο 79ο λεπτό τον Κινιόνες.

Σημειώνεται, ότι ο αγώνας άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας (05:00 ώρα Ελλάδας), λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Διαιτητής: Σ.Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες : Φράνκο, Παες, Μόϊσες Καϊσέδο

Κόκκινες : Ινκαπιέ

Συνθέσεις:

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58` Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (74` Βάργκας), Αλβαράδο (79` Ρέγες), Κινιόνες (79` Πινέδα), Ραούλ Χιμένες (74` Σαντιάγκο Χιμένες).

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Φράνκο (46` Μεντίνα), Ορδόνιες (46` Πρεσιάδο), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γιεμπόα (79` Χόρντι Καϊσέδο), Μόϊσες Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79` Πάες), Πλάτα, Βαλένσια (58` Ροντρίγκες).