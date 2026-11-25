Πάλεψε στα ίσια απέναντι στην πανίσχυρη επιθετικά Κόμο –η οποία την προηγούμενη αγωνιστική είχε συντρίψει με 9-0 τη Λανς– δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, όμως τελικά η ΑΕΚ δεν απέφυγε την ήττα με 1-0 στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia». Με αυτό το αποτέλεσμα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Ένωση παρέμεινε στους 3 βαθμούς, πληρώνοντας ένα εκπληκτικό σουτ του Μίγια στο 57ο λεπτό.

Ο Δικέφαλος μπήκε με θράσος στο ματς, απειλώντας μόλις στα 20 δευτερόλεπτα με μακρινό σουτ του Κουτέσα που πέρασε ψηλά άουτ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 10’, όταν ο Δουβίκας βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Ρότα πρόλαβε να τον ανακόψει σωτήρια με ένα εντυπωσιακό σπριντ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε κλείσει καλά τους χώρους, ωστόσο στο 28’ ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μάγερ στον Βάγιε έφερε το πέναλτι για τους Ιταλούς. Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση στο 29’, έστειλε όμως την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσια, κρατώντας το μηδέν για την ΑΕΚ.

Η Κόμο διατήρησε την πίεση και άγγιξε ξανά το γκολ στο 33’ με κεφαλιά του Ραμόν και στο 38’ με πλασέ του Βάγιε, με αμφότερες τις προσπάθειες να καταλήγουν άουτ. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους, ωστόσο, ανήκε στους «κιτρινόμαυρους» στο 43’: ο Ρότα σέρβιρε ιδανικά στον Γκατσίνοβιτς, ο Σάντσες απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό του σουτ και στη συνέχεια είπε «όχι» και στο ριμπάουντ που πήρε ο Έλληνας μπακ.

Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΚ απείλησε ξανά. Στο 52’, μετά από πάσα του Μάγερ, ο Βιτάλις σούταρε από καλή θέση μέσα στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Ό,τι δεν κατάφερε η Ένωση, το πέτυχε η Κόμο πέντε λεπτά αργότερα (57’). Ο Μπατούρινα έστρωσε εκτός περιοχής στον Μίγια κι εκείνος με ένα ασύλληπτο σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Στρακόσια για το 1-0.

Οι Ιταλοί άγγιξαν δεύτερο τέρμα στο 61’, όταν το σουτ του Νίκο Παζ τράνταξε το δοκάρι, όμως η ΑΕΚ δεν τα παράτησε. Στο 75’ ένα επικίνδυνο γύρισμα του Πήλιου πέρασε ανεκμετάλλευτο, ενώ στο 80’ ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με την μπάλα να περνάει ξυστά δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 82’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Ισπανό διαιτητή Ρόχας για ανατροπή του Βάργκα από τον Ραμόν εντός περιοχής, χωρίς να δοθεί παράβαση, ενώ στο 88’ ο Στρακόσια κράτησε ζωντανή την ομάδα του με σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Περόνε, πριν σφραγιστεί το τελικό 1-0.

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Κίτρινες: 12’ Νίκο Παζ, 48’ Κόουτο – 65’ Μάγερ, 76’ Μαρίν, 78’ Πήλιος

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις:

ΚΟΜΟ (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσες, Κόουτο (65’ Σμόλτσιτς), Ραμόν, Τσαλομπά (81’ Κεμπφ), Βάγιε, Περόνε, Μίγια, Νίκο Παζ, Ντα Κούνια (88’ Ρίτσι), Μπατούρινα (80’ Καϊκί), Δουβίκας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις (79’ Ζοάο Μάριο), Μάγερ (80’ Καϊρίνεν), Κουτέσα (62’ Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (74’ Μάνταλος), Γιόβιτς (74’ Ζίνι).