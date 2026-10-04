Τεντόγλου: Το άλμα των 6,29 μ. στον… κήπο της Παλλήνης

«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω». Η ατάκα ταίριαξε απόλυτα στην προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στην Παλλήνη.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης βρέθηκε στο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», μια διαφορετική διοργάνωση που γίνεται εδώ και χρόνια σε σπίτι της περιοχής Μπαλάνα.

Εκεί όπου κανονικά υπάρχει ένας κήπος, στήθηκε ένας αυτοσχέδιος χώρος για άλματα. Διάδρομος για τη φόρα, σκάμμα με άμμο και καρέκλες για εξέδρα.

Η ιδέα ανήκει στον βετεράνο αθλητή Γιώργο Δεμένεγα. Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν αποφάσισε να οργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του, μετά από μια περιπέτεια υγείας.

Η παρέα μεγάλωσε και η διοργάνωση έγινε πλέον παράδοση για ανθρώπους του στίβου.

Ανάμεσά τους και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει συμμετάσχει ξανά στο ιδιαίτερο αυτό «Γκαλά».

Αυτή τη φορά, όμως, φρόντισε να αφήσει το σημάδι του. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 6,29 μέτρα, σε ένα άτυπο «ρεκόρ κήπου».

Το σκηνικό ήταν τόσο διαφορετικό, που το χιούμορ δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του. «Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω», ακούστηκε χαρακτηριστικά μετά το άλμα.

Χωρίς στάδιο, χωρίς εξέδρες και χωρίς την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Μόνο ένας κήπος, ένα σκάμμα και ένας από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου να παίρνει φόρα.

Πηγή βίντεο: Facebook/Kosmas Glykas