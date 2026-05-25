Τένις: Πέρασαν στο δεύτερο γύρο Σβιάτεκ και Παολίνι

Με… περίπατο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο φετινό Ρολάν Γκαρός, η Ίγκα Σβιάτεκ. Η Πολωνή τενίστρια, τέσσερις φορές νικήτρια του γαλλικού γκραν σλαμ, χρειάστηκε μόλις μία ώρα, για να ξεπεράσει με 6-1, 6-2 το εμπόδιο της Αυστραλής, Έμερσον Τζόουνς (Νο136 στον κόσμο) και να περάσει στο δεύτερο γύρο.

Επόμενη αντίπαλος για το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι η Τσέχα, Σάρα Μπέιλεκ, η οποία νίκησε με 6-3, 6-2 την Αμερικανίδα, Σλόαν Στέφενς.

Την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, εξασφάλισε και η περσινή νικήτρια του τουρνουά, η Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι, επικρατώντας της Ουκρανής, Νταγιάνα Γιαστρέμσκα 7-5, 6-3.

Αντίθετα, η Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ, η οποία στα ίδια κορτ είχε κατακτήσει το 2024 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα 6-4, 6-0 και αποκλείστηκε.

