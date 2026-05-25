Μουντιάλ 2026: Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μ. για πρώτη φορά η Εθνική Ισπανίας

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής και προκάλεσε… σοκ, αφού για πρώτη φορά από το 1950 η σύνθεση της «Ρόχα» δεν περιλαμβάνει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης!

Την ίδια στιγμή, ο εκλέκτορας του ιβηρικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ο οποίος ετοιμάζεται να ηγηθεί ενός από τα φαβορί του τουρνουά, απηύθυνε κλήση σε οκτώ ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα.

Οι αμυντικοί Ντιν Χούισεν και Ντάνι Καρβαχάλ ήταν μεταξύ των ονομάτων της Ρεάλ Μαδρίτης που έμειναν εκτός, αφήνοντας τους «Μπλαουγκράνα» να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας που κυνηγά τον δεύτερο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον θρίαμβο της το 2010, στη Νότια Αφρική.

Ο Ντε λα Φουέντε υποβάθμισε την απουσία των παικτών του συλλόγου, προτιμώντας να μιλήσει για όσους βρίσκονται στην ομάδα. «Είμαι ο προπονητής και δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι παίκτες. Είναι παίκτες της Εθνικής ομάδας. Δεν κοιτάζω τον έναν ή τον άλλον σύλλογο. Δεν έχω την ίδια τοπική προκατάληψη που μπορεί να έχει ένας οπαδός. Το μόνο που θέλω είναι αυτοί οι παίκτες να αισθάνονται περήφανοι που εκπροσωπούν την Εθνική ομάδα», δήλωσε ο Ντε λα Φουέντε στους δημοσιογράφους.

Από την Μπαρτσελόνα κλήθηκαν οι Χοάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Γκάβι, Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και Φεράν Τόρες, ενώ επτά παίκτες που έχουν κληθεί προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ παρέχει τον τερματοφύλακα Νταβίντ Ράγια και τους μέσους Μάρτιν Θουμπιμέντι και Μίκελ Μερίνο, ενώ ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι δίνει στον Ντε λα Φουέντε μια κυρίαρχη παρουσία στη μεσαία γραμμή.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στην ανησυχία για τους τραυματισμούς των Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, οι οποίοι θα φτάσουν στο τουρνουά αντιμετωπίζοντας προβλήματα στον οπίσθιο μηριαίο.

«Είμαστε πολύ χαλαροί. Εκτός από τυχόν προβλήματα, θα έχουμε όλους διαθέσιμους από τον πρώτο κιόλας αγώνα. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ιατρικές ομάδες των συλλόγων», είπε.

«Θα τους καλέσουμε όταν το κρίνουμε σκόπιμο. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα έχουμε όλους σε άριστη φόρμα και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την παρακολούθησή τους στο τουρνουά».

Η Ισπανία θα φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο κουβαλώντας την αυτοπεποίθηση του θριάμβου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία πριν από δύο χρόνια, αλλά και το βάρος της προσδοκίας μιας παθιασμένης βάσης οπαδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ