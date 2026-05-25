Μουντιάλ 2026-Τα 748 εκατ. ευρώ της μοιρασιάς: 43,9 στη νικήτρια και 10,7 στους αποκλεισμένους

Πενήντα εκατομμύρια δολάρια ή διαφορετικά 42,94 εκατομμύρια ευρώ, θα πάρει η εθνική ομάδα που θα κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο, στο Μουντιάλ 2026, στις 19 Ιουλίου.

Συνολικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η FIFA έχει έναν προϋπολογισμό χρηματικών επάθλων, ύψους 871 εκατομμυρίων δολαρίων (748 εκατομμύρια ευρώ) για τις συμμετέχουσες χώρες, ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια (85,888 εκατομμύρια ευρώ) περισσότερο από αυτό που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα φύγουν με ένα σημαντικό ποσό, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους.

Για μία εθνική ομάδα που θα αποκλειστεί στη φάση των ομίλων, το χρηματικό έπαθλο είναι τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια δολάρια (10,74 εκατομμύρια ευρώ).

Όσο περισσότερο προχωρά μια ομάδα στο τουρνουά, τόσο υψηλότερο θα είναι το χρηματικό έπαθλο.

Ενώ, η νικήτρια θα πάρει 50 εκατομμύρια δολάρια, να σημειωθεί ότι συγκριτικά, η Αργεντινή έφυγε με 42 εκατομμύρια δολάρια (36,07 εκατομμύρια ευρώ) από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, από έναν συνολικό προϋπολογισμό 440 εκατομμυρίων δολαρίων (377,89 εκατομμύρια ευρώ).

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), είναι η πρώτη διοργάνωση την ιστορία με 48 ομάδες.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ