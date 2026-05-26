Τένις: Πέρασε στο 2ο γύρο ο Θανάσης Κοκκινάκης μετά από συγκλονιστικό αγώνα

Ο Θανάσης Κοκκινάκης, πάλεψε για τέσσερις ώρες και 18 λεπτά σε αφόρητη ζέστη και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο ομογενής πρωταθλητής από την Αυστραλία, που ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς και είναι πλέον στο Νο855 του κόσμου, κέρδισε τον τον Γάλλο Τέρενς Άτμαν ((Νο52) με 6-7(5), 6-2, 4-6, 6-4 και 7-5, μετά από μια συγκλονιστική «μάχη».

Ο 30χρονος τενίστας, που πριν από το Challenger στο Ζάγκρεμπ είχε να αγωνιστεί από τον Ιανουάριο λόγω τραυματισμού, θα παίξει στο 2ο γύρο του τουρνουά στο Παρίσι κόντρα στον 34χρονο Ισπανό, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, που έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός τον Γίρι Λεχέτσκα με 6-3, 7-6(3) και 6-3.

