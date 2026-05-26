Μουντιάλ 2026- Οι 48 «βάσεις» των φιναλίστ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά
Δέκα έξι (16) ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6/-19/7), η FIFA ανακοίνωσε την οριστικοποίηση των 48 « προπονητικών κέντρων» («Team Base Camps) των εθνικών ομάδων που έχουν προκριθεί.
«Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιστού κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Χέιμο Σιργκί, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. «Είναι το μέρος όπου οι ομάδες ριζώνουν, προπονούνται και αναρρώνουν, και βιώνουν τους καθημερινούς ρυθμούς του τουρνουά. Η οριστικοποίηση της λίστας είναι ιδιαίτερα συναρπαστική λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας, η οποία μας δίνει την ευπρόσδεκτη και υπέροχη ευκαιρία να εμπλέξουμε ακόμη περισσότερες κοινότητες και οπαδούς σε αυτό το πρωτοποριακό τουρνουά», πρόσθεσε.
Η Κολομβία, το Ιράν, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Τυνησία και η Ουρουγουάη έχουν επιβεβαιωθεί ως οι επτά συμμετέχουσες ομάδες με έδρα το Μεξικό. Τόσο ο Καναδάς όσο και ο Παναμάς θα έχουν το κέντρο προπόνησης στον Καναδά, ενώ οι υπόλοιπες 39 ομάδες θα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα υπάρχουν 25 κοινότητες πέρα από τις 16 πόλεις υποδοχής που θα φιλοξενήσουν τις εθνικές ομάδες.
Αυτές είναι το, Νιου Τεκάνσεθ στον Καναδά· Κανκούν, Πατσούκα και Τιχουάνα στο Μεξικό· και Αλεξάνδρεια, Όστιν, Μπόκα Ρατόν, Σάρλοτ, Τσατανούγκα, Κολόμπους, Γκολέτα, Γκρίνμπριερ, Γκρίνσμπορο, Ερβάιν, Μέσα, Νάσβιλ, Παλμ Μπιτς Γκάρντενς, Πόρτλαντ, Ρέντον, Σαν Ντιέγκο, Σάντι, Σάντα Μπάρμπαρα, Σποκάν, Τάμπα και Ουίνστον-Σέιλεμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτά είναι τα «προπονητικά κέντρα» των 48 φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:
Εθνική ομάδα Πόλη Προπονητικό Κέντρο
Αγγλία Κάνσας Σίτι Swope Soccer Village
Αίγυπτος Σποκάν Πανεπιστήμιο Γκονζάγκα
Αϊτή Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Πανεπιστήμιο Στόκτον
Ακτή Ελεφαντοστού Φιλαδέλφεια Philadelphia Union
Αλγερία Κάνσας Σίτι Πανεπιστήμιο του Κάνσας
Αργεντινή Κάνσας Σίτι Προπονητικό Κέντρο Sporting KC
Αυστραλία Κόλπος Σαν Φρανσίσκο Εγκαταστάσεις Oakland Roots/Soul
Αυστρία Γκολέτα UC Santa Barbara-Harder Stadium
Βέλγιο Ρέντον Λέσχη Seattle Sounders FC
Βοσνία/Ερζεγοβίνη ΣάντιΣτάδιο RSL (Real Salt Lake)
Βραζιλία Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Εγκαταστάσεις Columbia Park
Γαλλία Βοστώνη Πανεπιστήμιο Μπέντλι
Γερμανία Ουίνστον-Σέιλεμ Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ
Γκάνα Βοστώνη Πανεπιστήμιο Μπράιαντ
Ισημερινός Κολόμπους Columbus Crew
Ελβετία Σαν Ντιέγκο SDJA (San Diego Jewish Academy)
ΗΠΑ Ερβάιν Αθλητικό Συγκρότημα Great Park
Ιαπωνία Νάσβιλ Nashville SC
Ιορδανία Πόρτλαντ Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ
Ιράκ Κομητεία Γκρίνμπριερ The Greenbrier
Ιράν Τιχουάνα Centro Xoloitzcuintle
Ισπανία Τσατανούγκα Σχολή Μπέιλορ
Καναδάς Βανκούβερ Κέντρο Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου
Κατάρ Σάντα Μπάρμπαρα Κολλέγιο Γουέστμοντ
Κολόμβια Γουαδαλαχάρα Academia Atlas FC
Νότια Κορέα Γουαδαλαχάρα Chivas Verde Valle
Κροατία Αλεξάνδρεια Επισκοπικό Λύκειο
Κουρασάο Μπόκα Ρατόν Πανεπιστήμιο Φλόριντα Ατλάντικ
ΛΔ Κονγκό Χιούστον Προπονητικό Κέντρο Χιούστον
Μαρόκο Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Σχολή Πίνγκρι
Μεξικό Πόλη του Μεξικού Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων (CAR)
Νέα Ζηλανδία Σαν Ντιέγκο Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο-Torero Stadium
Νορβηγία Γκρίνσμπορο UNC Greensboro
Ολλανδία Κάνσας Σίτι Προπονητικές Εγκαταστάσεις KC Current
Ουζμπεκιστάν Ατλάντα Προπονητικό Κέντρο Atlanta United
Ουρουγουάη Κανκούν Προπονητικό Κέντρο Mayakoba Κανκούν
Παναμάς Νιου Τεκάνσεθ Προπονητικό Κέντρο Nottawasaga
Παραγουάη Κόλπος Σαν Φρανσίσκο Ποδοσφαιρικό Συγκρότημα Spartan
Πορτογαλία Παλμ Μπιτς Γκάρντενς Περιφερειακό Πάρκο
Πράσινο Ακρωτήριο Τάμπα Αθλητικό Συγκρότημα Waters
Σαουδική Αραβία Όστιν Στάδιο Austin FC
Σενεγάλη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Πανεπιστήμιο Ράτγκερς
Σκωτία Σάρλοτ Charlotte FC
Σουηδία Ντάλας Στάδιο FC Dallas
Τυνησία Μοντερέι Προπονητικό Κέντρο Rayados
Τουρκία Μέσα Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αριζόνα
Τσεχία Ντάλας Πολυδύναμο Στάδιο ΜάνσφιλντΤσαντ
Νότια Αφρική Πατσούκα CF Pachuca-Πανεπιστήμιο Ποδοσφαίρου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις