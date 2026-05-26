Μουντιάλ 2026- Οι 48 «βάσεις» των φιναλίστ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

Δέκα έξι (16) ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6/-19/7), η FIFA ανακοίνωσε την οριστικοποίηση των 48 « προπονητικών κέντρων» («Team Base Camps) των εθνικών ομάδων που έχουν προκριθεί.

«Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιστού κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Χέιμο Σιργκί, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. «Είναι το μέρος όπου οι ομάδες ριζώνουν, προπονούνται και αναρρώνουν, και βιώνουν τους καθημερινούς ρυθμούς του τουρνουά. Η οριστικοποίηση της λίστας είναι ιδιαίτερα συναρπαστική λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας, η οποία μας δίνει την ευπρόσδεκτη και υπέροχη ευκαιρία να εμπλέξουμε ακόμη περισσότερες κοινότητες και οπαδούς σε αυτό το πρωτοποριακό τουρνουά», πρόσθεσε.

Η Κολομβία, το Ιράν, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Τυνησία και η Ουρουγουάη έχουν επιβεβαιωθεί ως οι επτά συμμετέχουσες ομάδες με έδρα το Μεξικό. Τόσο ο Καναδάς όσο και ο Παναμάς θα έχουν το κέντρο προπόνησης στον Καναδά, ενώ οι υπόλοιπες 39 ομάδες θα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα υπάρχουν 25 κοινότητες πέρα από τις 16 πόλεις υποδοχής που θα φιλοξενήσουν τις εθνικές ομάδες.

Αυτές είναι το, Νιου Τεκάνσεθ στον Καναδά· Κανκούν, Πατσούκα και Τιχουάνα στο Μεξικό· και Αλεξάνδρεια, Όστιν, Μπόκα Ρατόν, Σάρλοτ, Τσατανούγκα, Κολόμπους, Γκολέτα, Γκρίνμπριερ, Γκρίνσμπορο, Ερβάιν, Μέσα, Νάσβιλ, Παλμ Μπιτς Γκάρντενς, Πόρτλαντ, Ρέντον, Σαν Ντιέγκο, Σάντι, Σάντα Μπάρμπαρα, Σποκάν, Τάμπα και Ουίνστον-Σέιλεμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτά είναι τα «προπονητικά κέντρα» των 48 φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

Εθνική ομάδα Πόλη Προπονητικό Κέντρο

Αγγλία Κάνσας Σίτι Swope Soccer Village

Αίγυπτος Σποκάν Πανεπιστήμιο Γκονζάγκα

Αϊτή Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Πανεπιστήμιο Στόκτον

Ακτή Ελεφαντοστού Φιλαδέλφεια Philadelphia Union

Αλγερία Κάνσας Σίτι Πανεπιστήμιο του Κάνσας

Αργεντινή Κάνσας Σίτι Προπονητικό Κέντρο Sporting KC

Αυστραλία Κόλπος Σαν Φρανσίσκο Εγκαταστάσεις Oakland Roots/Soul

Αυστρία Γκολέτα UC Santa Barbara-Harder Stadium

Βέλγιο Ρέντον Λέσχη Seattle Sounders FC

Βοσνία/Ερζεγοβίνη ΣάντιΣτάδιο RSL (Real Salt Lake)

Βραζιλία Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Εγκαταστάσεις Columbia Park

Γαλλία Βοστώνη Πανεπιστήμιο Μπέντλι

Γερμανία Ουίνστον-Σέιλεμ Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ

Γκάνα Βοστώνη Πανεπιστήμιο Μπράιαντ

Ισημερινός Κολόμπους Columbus Crew

Ελβετία Σαν Ντιέγκο SDJA (San Diego Jewish Academy)

ΗΠΑ Ερβάιν Αθλητικό Συγκρότημα Great Park

Ιαπωνία Νάσβιλ Nashville SC

Ιορδανία Πόρτλαντ Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ

Ιράκ Κομητεία Γκρίνμπριερ The Greenbrier

Ιράν Τιχουάνα Centro Xoloitzcuintle

Ισπανία Τσατανούγκα Σχολή Μπέιλορ

Καναδάς Βανκούβερ Κέντρο Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου

Κατάρ Σάντα Μπάρμπαρα Κολλέγιο Γουέστμοντ

Κολόμβια Γουαδαλαχάρα Academia Atlas FC

Νότια Κορέα Γουαδαλαχάρα Chivas Verde Valle

Κροατία Αλεξάνδρεια Επισκοπικό Λύκειο

Κουρασάο Μπόκα Ρατόν Πανεπιστήμιο Φλόριντα Ατλάντικ

ΛΔ Κονγκό Χιούστον Προπονητικό Κέντρο Χιούστον

Μαρόκο Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Σχολή Πίνγκρι

Μεξικό Πόλη του Μεξικού Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων (CAR)

Νέα Ζηλανδία Σαν Ντιέγκο Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο-Torero Stadium

Νορβηγία Γκρίνσμπορο UNC Greensboro

Ολλανδία Κάνσας Σίτι Προπονητικές Εγκαταστάσεις KC Current

Ουζμπεκιστάν Ατλάντα Προπονητικό Κέντρο Atlanta United

Ουρουγουάη Κανκούν Προπονητικό Κέντρο Mayakoba Κανκούν

Παναμάς Νιου Τεκάνσεθ Προπονητικό Κέντρο Nottawasaga

Παραγουάη Κόλπος Σαν Φρανσίσκο Ποδοσφαιρικό Συγκρότημα Spartan

Πορτογαλία Παλμ Μπιτς Γκάρντενς Περιφερειακό Πάρκο

Πράσινο Ακρωτήριο Τάμπα Αθλητικό Συγκρότημα Waters

Σαουδική Αραβία Όστιν Στάδιο Austin FC

Σενεγάλη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ Πανεπιστήμιο Ράτγκερς

Σκωτία Σάρλοτ Charlotte FC

Σουηδία Ντάλας Στάδιο FC Dallas

Τυνησία Μοντερέι Προπονητικό Κέντρο Rayados

Τουρκία Μέσα Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αριζόνα

Τσεχία Ντάλας Πολυδύναμο Στάδιο ΜάνσφιλντΤσαντ

Νότια Αφρική Πατσούκα CF Pachuca-Πανεπιστήμιο Ποδοσφαίρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ