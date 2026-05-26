LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Να Μ’ αγαπάς

Να Μ’ αγαπάς

20:00
ALPHA NEWS

Μουντιάλ 2026- Οι 48 «βάσεις» των φιναλίστ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
26/05/2026 15:50
Μουντιάλ 2026- Οι 48 «βάσεις» των φιναλίστ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά
AP Photo/Charlie Riedel

Δέκα έξι (16) ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6/-19/7), η FIFA ανακοίνωσε  την οριστικοποίηση των 48 « προπονητικών κέντρων» («Team Base Camps) των εθνικών ομάδων που έχουν προκριθεί.

«Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιστού κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Χέιμο Σιργκί, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. «Είναι το μέρος όπου οι ομάδες ριζώνουν, προπονούνται και αναρρώνουν, και βιώνουν τους καθημερινούς ρυθμούς του τουρνουά. Η οριστικοποίηση της λίστας είναι ιδιαίτερα συναρπαστική λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας, η οποία μας δίνει την ευπρόσδεκτη και υπέροχη ευκαιρία να εμπλέξουμε ακόμη περισσότερες κοινότητες και οπαδούς σε αυτό το πρωτοποριακό τουρνουά», πρόσθεσε.

Η Κολομβία, το Ιράν, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Τυνησία και η Ουρουγουάη έχουν επιβεβαιωθεί ως οι επτά συμμετέχουσες ομάδες με έδρα το Μεξικό. Τόσο ο Καναδάς όσο και ο Παναμάς θα έχουν το κέντρο προπόνησης στον Καναδά, ενώ οι υπόλοιπες 39 ομάδες θα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα υπάρχουν 25 κοινότητες πέρα από τις 16 πόλεις υποδοχής που θα φιλοξενήσουν τις εθνικές ομάδες.
Αυτές είναι το, Νιου Τεκάνσεθ στον Καναδά· Κανκούν, Πατσούκα και Τιχουάνα στο Μεξικό· και Αλεξάνδρεια, Όστιν, Μπόκα Ρατόν, Σάρλοτ, Τσατανούγκα, Κολόμπους, Γκολέτα, Γκρίνμπριερ, Γκρίνσμπορο, Ερβάιν, Μέσα, Νάσβιλ, Παλμ Μπιτς Γκάρντενς, Πόρτλαντ, Ρέντον, Σαν Ντιέγκο, Σάντι, Σάντα Μπάρμπαρα, Σποκάν, Τάμπα και Ουίνστον-Σέιλεμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτά είναι τα «προπονητικά κέντρα» των 48 φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

Εθνική ομάδα                Πόλη                  Προπονητικό Κέντρο

Αγγλία                           Κάνσας Σίτι               Swope Soccer Village

Αίγυπτος                       Σποκάν                  Πανεπιστήμιο Γκονζάγκα

Αϊτή                              Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ   Πανεπιστήμιο Στόκτον

Ακτή Ελεφαντοστού     Φιλαδέλφεια           Philadelphia Union

Αλγερία                        Κάνσας Σίτι            Πανεπιστήμιο του Κάνσας

Αργεντινή                     Κάνσας Σίτι            Προπονητικό Κέντρο Sporting KC

Αυστραλία                    Κόλπος Σαν Φρανσίσκο    Εγκαταστάσεις Oakland Roots/Soul

Αυστρία                        Γκολέτα                 UC Santa Barbara-Harder Stadium

Βέλγιο                          Ρέντον                   Λέσχη Seattle Sounders FC

Βοσνία/Ερζεγοβίνη     ΣάντιΣτάδιο            RSL (Real Salt Lake)

Βραζιλία                     Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ  Εγκαταστάσεις Columbia Park

Γαλλία                        Βοστώνη                 Πανεπιστήμιο Μπέντλι

Γερμανία                    Ουίνστον-Σέιλεμ      Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ

Γκάνα                        Βοστώνη                 Πανεπιστήμιο Μπράιαντ

Ισημερινός                 Κολόμπους            Columbus Crew

Ελβετία                      Σαν Ντιέγκο           SDJA (San Diego Jewish Academy)

ΗΠΑ                          Ερβάιν                   Αθλητικό Συγκρότημα Great Park

Ιαπωνία                    Νάσβιλ                   Nashville SC

Ιορδανία                   Πόρτλαντ                Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ

Ιράκ                         Κομητεία Γκρίνμπριερ    The Greenbrier

Ιράν                         Τιχουάνα                Centro Xoloitzcuintle

Ισπανία                   Τσατανούγκα          Σχολή Μπέιλορ

Καναδάς                  Βανκούβερ             Κέντρο Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου

Κατάρ                      Σάντα Μπάρμπαρα         Κολλέγιο Γουέστμοντ

Κολόμβια                 Γουαδαλαχάρα       Academia Atlas FC

Νότια Κορέα            Γουαδαλαχάρα       Chivas Verde Valle

Κροατία                   Αλεξάνδρεια           Επισκοπικό Λύκειο

Κουρασάο               Μπόκα Ρατόν         Πανεπιστήμιο Φλόριντα Ατλάντικ

ΛΔ Κονγκό              Χιούστον                Προπονητικό Κέντρο Χιούστον

Μαρόκο                   Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ  Σχολή Πίνγκρι

Μεξικό                    Πόλη του Μεξικού    Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων (CAR)

Νέα Ζηλανδία          Σαν Ντιέγκο            Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο-Torero Stadium

Νορβηγία                 Γκρίνσμπορο         UNC Greensboro

Ολλανδία                 Κάνσας Σίτι            Προπονητικές Εγκαταστάσεις KC Current

Ουζμπεκιστάν          Ατλάντα                 Προπονητικό Κέντρο Atlanta United

Ουρουγουάη            Κανκούν                Προπονητικό Κέντρο Mayakoba Κανκούν

Παναμάς                  Νιου Τεκάνσεθ       Προπονητικό Κέντρο Nottawasaga

Παραγουάη              Κόλπος Σαν Φρανσίσκο    Ποδοσφαιρικό Συγκρότημα Spartan

Πορτογαλία              Παλμ Μπιτς Γκάρντενς    Περιφερειακό Πάρκο

Πράσινο Ακρωτήριο  Τάμπα                  Αθλητικό Συγκρότημα Waters

Σαουδική Αραβία     Όστιν                     Στάδιο Austin FC

Σενεγάλη                 Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ  Πανεπιστήμιο Ράτγκερς

Σκωτία                    Σάρλοτ                   Charlotte FC

Σουηδία                   Ντάλας                  Στάδιο FC Dallas

Τυνησία                   Μοντερέι               Προπονητικό Κέντρο Rayados

Τουρκία                   Μέσα                    Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αριζόνα

Τσεχία                     Ντάλας                  Πολυδύναμο Στάδιο ΜάνσφιλντΤσαντ

Νότια Αφρική          Πατσούκα              CF Pachuca-Πανεπιστήμιο Ποδοσφαίρου

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης