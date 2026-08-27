Super League-Παραμένουν οι ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι του α’ γύρου

Δεν πέρασε το σχέδιο για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά τη σημερινή (27/8) συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαφοροποιηθεί το υπάρχον καθεστώς.

Η εισήγηση: Η διοίκηση της ΕΠΟ και ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, σχεδίαζαν να εφαρμόσουν δοκιμαστικά ένα νέο μοντέλο. Βάσει αυτού, Έλληνες ρέφερι θα αναλάμβαναν τη σφυρίχτρα στο γήπεδο και ξένοι συνάδελφοί τους θα κάθονταν στο VAR.

Το «όχι» των μεγάλων: Το πλάνο αυτό δεν προχώρησε, καθώς συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των ισχυρών συλλόγων. Οι περισσότερες ομάδες του λεγόμενου Big-4 εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, γεγονός που οδήγησε στην απόρριψη της πρότασης.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ολόκληρος ο πρώτος γύρος της Super League θα διεξαχθεί με ξένους διαιτητές στις αναμετρήσεις των μεγάλων ομάδων. Οποιαδήποτε συζήτηση για επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι μετατίθεται για το μέλλον, καθώς το ζήτημα θα τεθεί ξανά προς εξέταση κοντά στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, εφόσον βέβαια οι συνθήκες θεωρηθούν ώριμες.