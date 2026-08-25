Ο Φέντερερ επιστρέφει στο US Open για να «πει αντίο»

Ο Ρότζερ Φέντερερ επιστρέφει στο US Open, καθώς θα παίξει σ’ έναν αγώνα επίδειξης την Τρίτη στην Νέα Υόρκη στο διάσημο στάδιο Arthur Ashe, όπου έχει κερδίσει πέντε τίτλους.

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι αγχωτικό. Δεν έχω παίξει ούτε ένα σετ από τότε, νομίζω, με τον Χούρκατς στο Γουίμπλεντον, πρέπει να έχουν περάσει πέντε χρόνια», δήλωσε χαμογελαστός ο Ελβετός θρύλος του τένις και πρόσθεσε: «Είναι πραγματική χαρά να μπορώ να επιστρέφω εκεί που έχω βιώσει τόσες πολλές υπέροχες στιγμές».

Ο 20 φορές κάτοχος τροπαίων Grand Slam θα παίξει μαζί με άλλους κορυφαίους τενίστες του παρελθόντος, για έναν αγώνα διπλού και συγκεκριμένα με τους Άντι Ρόντικ, Αντρέ Αγκάσι και Τζον ΜακΕνρό. Μια «ονειρική» ομάδα πριν από την έναρξη του US Open την Κυριακή, που δίνει στον Φέντερερ «μια πραγματική ευκαιρία να πει ευχαριστώ και αντίο».

Ο διάσημος Ελβετός δεν είπε ποτέ πραγματικά αντίο στην Νέα Υόρκη. Το 2019, έχασε στα προημιτελικά από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Είχε την πρόθεση να επιστρέψει τα επόμενα χρόνια, αλλά τραυματισμοί τον εμπόδισαν να το κάνει το 2020 και το 2021, πριν αποσυρθεί στο Laver Cup το 2022.

«Τα παιδιά μεγαλώνουν, οπότε θα μπορούν να απολαμβάνουν να βλέπουν τον μπαμπά τους να παίζει λίγο», σχολίασε ο Φέντερερ για τα τέσσερα παιδιά του, δύο ζευγάρια διδύμων ηλικίας 12 και 17 ετών.

Η πιο αγαπημένη του ανάμνηση από το US Open; «Νομίζω ότι είναι απλώς το να μπορείς να κερδίσεις πέντε συνεχόμενους τίτλους», από το 2004 έως το 2008. Είναι το τελευταίο Grand Slam της σεζόν, όλοι θέλουν να το κερδίσουν πάση θυσία, όλοι μπορούν να παίξουν σε σκληρά γήπεδα, και με την υγρασία, τον άνεμο και όλες αυτές τις διαφορές από τη μία χρονιά στην άλλη, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε, κοιτάζοντας πίσω, είναι απίστευτο».

Ο αγώνας της Τρίτης, «θα είναι υπέροχος για εμάς, και το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους, οι οποίοι θα είναι εκεί για να μας παρακολουθήσουν να παίζουμε».

Ο 45χρονος Ελβετός περιμένει μια «χαλαρή» μονομαχία. «Δεν παίζουμε σετ best-of-five». Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή επιστροφή στα γήπεδα ως επαγγελματίας, η απάντηση είναι σαφής: «Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Σας ευχαριστώ που ρωτήσατε. Αναρωτιόμουν αν θα το κάνατε, αλλά χαίρομαι που μπορώ να διευκρινίσω σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποια αμφιβολία».

Σημειώνεται, ότι ο Φέντερερ θα ενταχθεί στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις το Σάββατο στο Νιούπορτ, στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.