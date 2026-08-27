Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στο Winston-Salem

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έμεινε εκτός προημιτελικών του Winston-Salem Open (ATP 250), αφού ηττήθηκε στη φάση των «16», από τον Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς.

Ο Αμερικανός τενίστας, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στην προημιτελική φάση του τουρνουά, αφού επικράτησε με 2-0 σετ.

Στο πρώτο σετ ο Κοβάσεβιτς επέβαλε τον δικό του ρυθμό και το κατέκτησε με 6-3.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής, ανέβασε την απόδοσή του, πιέζοντας τον αντίπαλό του, όμως το δεύτερο σετ, κρίθηκε στις λεπτομέρειες (7-6) υπέρ του Αμερικανού, σφραγίζοντας την πρόκρισή του.