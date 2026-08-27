Champions League: Ονειρική βραδιά για την ΑΕΚ

Με εμφατικό τρόπο, η ΑΕΚ, εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, όπου επέστρεψε μετά από οκτώ χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση, αφού επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φίλαδέλφεια, έναντι του 0-0 του πρώτου αγώνα.

Ο Βάργκα σημείωσε δύο τέρματα στο 12΄ και το 29΄, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν ο Γιόβιτς στο 7΄ και ο Μάριν με πέναλτι στο 55΄.

Το 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ στην ιστορία της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League, πίσω μόνο από το εντυπωσιακό 6-1 επί της Πόρτο το 1978.

Ουσιαστικά, η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι στα πρώτα τριάντα, κρίσιμα σε αυτές τις αναμετρήσεις, λεπτά.

Στο έβδομο λεπτό, από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ.

Στο δωδέκατο λεπτό, από κεφαλιά-πάσα του Ρέλβας ο Βάργκα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0 και στο 29΄ πάλι ο Βάργκα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0, με τον γκολκίπερ της Λέφσκι να φέρει ακέραια την ευθύνη.

Εν τω μεταξύ, σήμερα θα διεξαχθεί η κλήρωση για τους επόμενους αγώνες της League Phase.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα).