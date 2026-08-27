Έγραψαν την πρώτη χρυσή σελίδα

Ιστορική πρώτη παρουσία στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών – 3 χρυσά, 3 ασημένια και 1 χάλκινο για την ελληνική αποστολή στο Αννόβερο

Υπάρχουν νίκες που μετριούνται σε μετάλλια. Και υπάρχουν νίκες που μετριούνται σε όνειρα, σε προσπάθεια και σε παιδιά που βλέπουν μπροστά τους έναν δρόμο που μέχρι χθες ίσως έμοιαζε δύσκολος.

Αυτή είναι η ιστορία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών. Μιας Ομοσπονδίας που δεν εκπροσωπεί απλώς αθλητές σε αγωνιστικούς χώρους, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες, ανοίγει δρόμους και δίνει στη νέα γενιά χώρο να διεκδικήσει τη δική της θέση στον αθλητισμό.

Και οι τελευταίες επιτυχίες στο Αννόβερο είναι η πιο δυνατή απόδειξη.

Στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών, στην πρώτη διοργάνωση αυτού του θεσμού, η ελληνική αποστολή επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό απολογισμό: 7 μετάλλια – 3 χρυσά, 3 ασημένια και 1 χάλκινο. Μια ιστορική πρώτη παρουσία που έγινε αμέσως και ιστορική συγκομιδή.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, υπάρχουν πρόσωπα.

Η μόλις 13 ετών Μαριλένα Ιωαννίδη έγινε μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της ελληνικής αποστολής. Στην πισίνα του Αννόβερου κατέκτησε ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια, στα 100 μέτρα πεταλούδα, στα 50 μέτρα πεταλούδα και στα 100 μέτρα ύπτιο.

Δίπλα της, παιδιά και έφηβοι από διαφορετικά αθλήματα φόρεσαν το εθνόσημο: κολύμβηση, στίβος, αντισφαίριση και μπάσκετ 3×3. Μια νέα γενιά αθλητών που βρέθηκε για πρώτη φορά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση και απέκτησε κάτι που δεν αποτυπώνεται σε κανέναν πίνακα μεταλλίων: εμπειρία, αυτοπεποίθηση και την πίστη ότι μπορεί να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών

Για την ΕΟΑΚ, αυτή ακριβώς είναι η ουσία. Όχι μόνο οι διακρίσεις του σήμερα, αλλά οι πρωταθλητές του αύριο. Η Ομοσπονδία έχει θέσει ως βασικό στόχο να φέρει ακόμη περισσότερα παιδιά με κώφωση κοντά στον αθλητισμό και να τους δώσει τις ευκαιρίες και τις διεθνείς εμπειρίες που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Γιατί ο αθλητισμός των Κωφών έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Και οι Deaflympics, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, αποτελούν μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του χώρου. Η Ελλάδα έχει παρουσία σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και η ΕΟΑΚ καλλιεργεί σήμερα μια σειρά από αθλήματα, από την κολύμβηση, τον στίβο και το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ, το τένις, το μπόουλινγκ και τις πολεμικές τέχνες.

Και κάπως έτσι, οι αριθμοί αποκτούν πρόσωπο. Τα 3 χρυσά γίνονται τρία όνειρα που πήραν μορφή. Τα 3 ασημένια γίνονται τρεις ακόμη ιστορίες επιμονής. Και το ένα χάλκινο γίνεται η υπενθύμιση ότι κάθε θέση στο βάθρο κρύβει αμέτρητες ώρες δουλειάς.

Από το Αννόβερο, λοιπόν, δεν επέστρεψαν μόνο επτά μετάλλια. Επέστρεψε μια ολόκληρη γενιά που έδειξε πως ο αθλητισμός δεν χρειάζεται να ακούγεται για να κάνει θόρυβο. Χρειάζεται μόνο ανθρώπους που πιστεύουν, παιδιά που επιμένουν και μια Ομοσπονδία που τους δίνει τον χώρο να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη απ’ όλες.