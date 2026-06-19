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Στην Αθήνα έφτασε ο Ζελ. Ομπράντοβιτς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
19/06/2026 16:56
Στην Αθήνα έφτασε ο Ζελ. Ομπράντοβιτς
Fenerbahce's head coach Zeljko Obradovic looks up at the scoreboard during their Euroleague basketball match between Red Star and Fenerbahce, in Belgrade, Serbia, Thursday, Oct. 10, 2019. (AP Photo/Darko Vojinovic) PHOTO/ AP- Darko-Vojinovic

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι, ο “στρατηγός” του ευρωπαϊκού μπασκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπου πρόκειται να έρθει σε συζητήσεις με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, για το αν θα αναλάβει, μετά από 14 χρόνια,  την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».  

Μέχρι στιγμής, ο «Ζοτς», δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις, ωστόσο, δεδομένη είναι  η επιθυμία από την πλευρά του «Τριφυλλιού», να αναλάβει τα ηνία της ομάδας και να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες.

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