Μουντιάλ 2026: Καναδάς – Κατάρ 6-0 – Εξάσφαιροι οικοδεσπότες
Ο Καναδάς με εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Κατάρ και με χατ τρικ από τον Ντέιβιντ πήρε τη πρώτη του νίκη με το εμφατικό 6-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.
“Πάγωσε” το γήπεδο στο 51ο λεπτό με το σοβαρό τραυματισμό του Κονέ. Με 9 παίκτες τελείωσε το ματς το Κατάρ. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μαρτς ανέβηκε στην κορυφή, στους 4 βαθμούς μαζί με την Ελβετία. Στον 1 βαθμό έμειναν Κατάρ και Βοσνία.
Οι Καναδοί βρήκαν δίχτυα με τον Λάριν στο 16′. Στο 29′ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0. Ο Ντέιβιντ στο 45’+3′ έκανε το 3-0 για να ακολουθήσουν άλλα τρία γκολ από τους Σαλίμπα στο 64′, αυτογκόλ του Αλ Μανάι στο 75′ και Ντέιβιντ στο 90’+2′ που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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