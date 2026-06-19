Μουντιάλ 2026: Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0, Δεύτερη νίκη και έφυγε για τους “32”

Με τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες να ξεκινάει στην ενδεκάδα και τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα να περνάει στο γήπεδο στο 71ο λεπτό, το Μεξικό νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, και με δύο νίκες εξασφάλισε την πρωτιά στον 1ο όμιλο και την πρόκριση στους “32” του Μουντιάλ 2026.

Το χρυσό γκολ της συνάντησης πέτυχε στο 50ό λεπτό ο Ρόμο, ο οποίος έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από τραγικό λάθος του Κιμ, που έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του.

Η 3η αγωνιστική

25/6 04:00 Τσεχία – Μεξικό

25/6 04:00 Νότια Αφρική – Ν. Κορέα