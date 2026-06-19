Ελβετία – Βοσνία 4-1, Καθάρισαν οι αλλαγές και βλέπει τους “32”

Σε ένα χορταστικό τελευταίο 25λεπτο με 5 γκολ και με μεγάλο πρωταγωνιστή τη “χρυσή” αλλαγή τον 20χρονο Μανζάμπι, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ, η Ελβετία επικράτησε 4-1 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (από το 80′ αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο), κατέκτησε την πρώτη της νίκη στον 2ο όμιλο, έφτασε στους 4 βαθμούς και αγκάλιασε ουσιαστικά την πρόκριση.

Ο Μανζάμπι στο 74′ με όμορφο γυριστό άνοιξε το σκορ για τους Ελβετούς, ενώ στο 84′ άλλος ένας παίκτης που ήρθε από τον πάγκο, ο Βάργκας, κλείδωσε τη νίκη με ωραίο πλασέ.

Στο 90′ ο Μανζάμπι σκόραρε ξανά για το 3-0, και παρά τη μείωση του σκορ από τον Μάμιτς στο 90+3′, ο αρχηγός Τζάκα με πέναλτι στο 90+7′ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Ζωντανοί παραμένουν και οι Βόσνιοι με τον έναν βαθμό που πήραν στην πρεμιέρα απέναντι στον Καναδά.

Την τελευταία αγωνιστική, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά (24/6, 22:00), ενώ η Βοσνία θα κοντραριστεί με το Κατάρ (24/6, 22:00).