Μουντιάλ 2026: 1.992.302 επισκέπτες στα φεστιβάλ οπαδών της FIFA στην πρώτη αγωνιστική

Αριθμός 1.992.302 επισκεπτών παρακολούθησε τις εκδηλώσεις στο φεστιβάλ οπαδών της FIFA (FIFA Fan Festival), κατά τη διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουνίου, σε 13 πόλεις και στις τρεις χώρες υποδοχής.

Ενώ οι χώροι στον Καναδά και τις ΗΠΑ λειτουργούν σταθερά με πλήρη χωρητικότητα, οι τρεις πόλεις υποδοχής στο Μεξικό έχουν μέχρι στιγμής το προβάδισμα όσον αφορά την προσέλκυση των μεγαλύτερων πλήθους, με συνολικά στοιχεία προσέλευσης 527.100, 244.710 και 218.424 στην Πόλη του Μεξικού, το Μοντερρέι και την Γκουανταλαχάρα αντίστοιχα.

«Το Φεστιβάλ Οπαδών της FIFA αποτέλεσε βασικό μέρος της προσφοράς μας στους οπαδούς και είμαστε ενθουσιασμένοι με την υποδοχή που έχει λάβει από τους επισκέπτες μέχρι στιγμής», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε χώρους σε όλες τις χώρες υποδοχής όπου οι κάτοικοι της περιοχής και οι οπαδοί από όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να έρθουν μαζί για να απολαύσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, καθώς και εντυπωσιακή ψυχαγωγία και τοπικές γεύσεις. Η φανταστική ανταπόκριση που έχουμε ήδη λάβει αποτελεί απόδειξη του οράματος και της αφοσίωσης των πόλεων υποδοχής και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εκατομμύρια ακόμη οπαδούς τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Ο τόνος δόθηκε στην πρεμιέρα (11/6) στην Πόλη του Μεξικού με πλήθη να επευφημούν την0 «El Tri» στο Μοντερέι και την Γκουανταλαχάρα.

Συνέχεια με το Λος Άντζελες και το Τορόντο, την Ατλάντα, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Μαϊάμι και το Βανκούβερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ