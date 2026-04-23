Σύμβουλος του Τραμπ προτείνει αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία στο Μουντιάλ 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», ο στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Ζαμπόλι, πρότεινε στην FIFA την αντικατάσταση της εθνικής Ιράν με αυτήν της Ιταλίας, στο Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η συγκεκριμένη πρόταση συνδέεται άμεσα με την τεταμένη διπλωματική κατάσταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κι’ ενώ οι «Azzurri» δεν κατάφεραν να προκριθούν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαίνεται απίθανο, αλλά είναι πραγματικό, καθώς ο Ζαμπόλι, φίλος και στενός σύμβουλος του Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι συνέστησε στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο την αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία.

«Είμαι ιταλικής καταγωγής και θα ήταν όνειρο να δω τους Azzurri να συμμετέχουν σε ένα τουρνουά που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ζαμπόλι, σύμφωνα με τους Financial Times, ο οποίος τόνισε τους τέσσερις τίτλους Παγκοσμίου Κυπέλλου της «σκουάντρα ατζούρα» για να… αιτιολογήσει αυτήν την ιδέα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την FIFA ή την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επανέλαβε ότι η εθνική ομάδα προετοιμάζεται για τη διοργάνωση κανονικά, με τον πρώτο αγώνα της να έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ