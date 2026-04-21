Ο οικονομικός αντίκτυπος των Αγώνων Milano/Cortina 2026

Οι πρώτοι Χειμερινοί Αγώνες, Milano/Cortina 2026, που φιλοξενήθηκαν σε περισσότερες από μία πόλη ξεπέρασαν τις προσδοκίες από πολλές απόψεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Όταν ο αθλητισμός κινεί την οικονομία: Το φαινόμενο του Milano/Cortina και η δύναμη των μέσων ενημέρωσης», που εκπονήθηκε από το τμήμα έρευνας της Banca Ifis, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026, μία διοργάνωση που εκτεινόταν σε μια έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην οποία συμμετείχαν 3.565 αθλητές από 93 χώρες σε 16 Ολυμπιακά και έξι Παραολυμπιακά αθλήματα.

«Οι επανυπολογισμοί με βάση τις αρχικές οικονομικές καταστάσεις αποκάλυψαν

συνολική οικονομική αξία 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά εκτιμηθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση, σύμφωνα με την ιταλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza.

Και προσθέτει:

«Αυτό το άλμα προς τα εμπρός οφείλεται κυρίως στη σημαντική επέκταση των υποδομών (με τα μακροπρόθεσμα έργα να αυξάνονται από 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και σε αύξηση 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στις άμεσες δαπάνες στην περιοχή. Η αύξηση των άμεσων δαπανών οφείλεται σε δύο βασικές δυναμικές:

Το 70% αυτής της αύξησης οφείλεται στην πίεση της ζήτησης. Οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν το 45% των 2,5 εκατομμυρίων επισκεπτών, σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις του 32%.

Το 30% της αύξησης των δαπανών οφειλόταν σε παρατεταμένες διαμονές. Οι τουρίστες έμειναν κατά μέσο όρο 3,5 διανυκτερεύσεις, αύξηση 14% σε σύγκριση με την αρχικά εκτιμώμενη διάρκεια».

Επίσης οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες διαδραμάτισαν βασικό ρόλο: με πάνω από 400.000 θεατές επί τόπου και 1,4 εκατομμύρια εισόδους, παράγουν μια εκτιμώμενη οικονομική αξία 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον υπογραμμίζεται η υποστήριξη 55 εταιρικών χορηγών (με στόχο εσόδων 500 εκατομμυρίων ευρώ).

Δίχως άλλο Η προβολή στα μέσα ενημέρωσης του μεγάλου αθλητικού γεγονότος έχει αποδειχθεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Προσεγγίζοντας ένα εκτιμώμενο παγκόσμιο κοινό 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε περισσότερες από 100 χώρες, , οι Αγώνες έχουν καθιερωθεί ως ένα κολοσσιαίο «φαινόμενο βίντεο».

Μόνο κατά της διάρκειας των Αγώνων, δημοσιεύθηκαν περίπου 28 εκατομμύρια κομμάτια περιεχομένου, δημιουργώντας 23 δισεκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, καθώς και 1 δισεκατομμύριο αλληλεπιδράσεις. Αυτή η προσοχή των μέσων ενημέρωσης προήλθε από αθλητές, οι οποίοι ενήργησαν ως πραγματικοί πρεσβευτές της επωνυμίας.

Δύο μελέτες περιπτώσεων επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση: Η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αλίζα Λιμ έφτασε από 300.000 σε πάνω από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, ενώ η σκιέρ Λίντσεϊ Βον συγκέντρωσε πάνω από 55 εκατομμύρια προβολές από μόλις τέσσερα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από το νοσοκομείο του Τρεβίζο όπου νοσηλευόταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ