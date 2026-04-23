Madrid Open: Η M.Σάκκαρη κόντρα στην Πλίσκοβα

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας η WTA.

Επόμενος αγώνας για την 30χρονη πρωταθλήτρια στο Madrid Open στο 2ο γύρο είναι ο αυριανός κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα. Η 34χρονη Τσέχα νίκησε στον πρώτο γύρο του τουρνουά την Αυστριακή Σάνια Κράους 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-4) και θα αντιμετωπίσει την 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Πλίσκοβα, πρώην Νο1 στη WTA, πλέον βρίσκεται στο Νο 197 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο αθλήτριες θα αναμετρηθούν για όγδοη φορά στην καριέρα τους, με την Τσέχα να προηγείται 4-3 στα μεταξύ τους παιχνίδια.

