FIBA: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών το 2031

Την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της, να αναθέσει στη Γαλλία τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών για το 2031, ανακοίνωσε η FIBA. H καταληκτική φάση θα φιλοξενηθεί σε τρεις πόλεις, τη Λιλ, τη Λιόν και το Παρίσι, από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί στη γαλλική πρωτεύουσα.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ