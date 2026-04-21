Ο Μαρτίνεθ κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη Euroleague

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη EuroLeague, εξαργυρώνοντας την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του στην κανονική περίοδο.

Ο 64χρονος τεχνικός, στην πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση μετά τον Νοέμβριο του 2018, οδήγησε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της regular season, σε μια σεζόν επιστροφής του συλλόγου στη EuroLeague.

Η ισπανική ομάδα ξεχώρισε επιθετικά, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με την κορυφαία επίδοση στο σκοράρισμα (90,9 πόντοι ανά αγώνα), ενώ βρέθηκε ψηλά και σε επιμέρους στατιστικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη συνολική της σταθερότητα.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής ψηφοφορίας βρέθηκε ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ