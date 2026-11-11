Πόλο: Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός απέναντι στη Σαμπαντέλ

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 15-10 τη Σαμπαντέλ στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, για την 3η αγωνιστική του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και ανέβηκαν στην κορυφή του Α΄ ομίλου, αφήνοντας πίσω τους την ισπανική ομάδα, που γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Παρά την απουσία του τραυματία Χάρκοφ, ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα σε δάχτυλο του δεξιού χεριού, οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν για μεγάλο διάστημα. Η διαφορά στο σκορ έφτασε μέχρι τα οκτώ γκολ, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει ουσιαστικά τη νίκη από το δεύτερο οκτάλεπτο.

Η αντίδραση μετά το 3-3 και το ξέσπασμα του Ολυμπιακού

Η Σαμπαντέλ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 2-1 με δύο διαδοχικά γκολ του Λάρσεν. Ο Ολυμπιακός απάντησε, πέρασε μπροστά με 3-2, όμως η ισπανική ομάδα ισοφάρισε σε 3-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Λόριο απέκρουσε πέναλτι του Δήμου, ενώ στη συνέχεια ο Ντε Τόρο εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των γηπεδούχων. Βρέθηκε αμαρκάριστος στα δύο μέτρα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, όμως, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση στην άμυνα, με τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί σημαντικές αποκρούσεις. Παράλληλα, τα λάθη της Σαμπαντέλ έδωσαν στους παίκτες του Ελβις Φάτοβιτς την ευκαιρία να χτυπήσουν στην κόντρα.

Με ένα εντυπωσιακό σερί 5-0, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 8-3 και έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση.

Έφτασε στο +8 και περιμένει το Ανόβερο

Η Σαμπαντέλ δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι το 13-5, με τη διαφορά να αγγίζει τα οκτώ γκολ.

Στα τελευταία λεπτά, οι πρωταθλητές Ελλάδας χαλάρωσαν, επιτρέποντας στους Ισπανούς να μειώσουν και να διαμορφώσουν το τελικό 15-10.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση της διοργάνωσης. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου υποδέχεται το Ανόβερο και, με νίκη, εξασφαλίζει την πρόκριση στην οκτάδα του Champions League.