“Πάτησε” Ολλανδία η Εθνική για το αυριανό ματς με την Ολλανδία

Στο Άμστερνταμ “προσγειώθηκε” η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, ενόψει του αυριανού ραντεβού με την ιστορία κόντρα στην Ολλανδία για την προτελευταία αγωνιστική του Nations League.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο, στις 21:45, με την ελληνική ομάδα να ολοκληρώνει επί ολλανδικού εδάφους την προετοιμασία της.

Η αποστολή προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00, ώρα Ελλάδος, έπειτα από ταξίδι διάρκειας περίπου 3,5 ωρών. Οι διεθνείς έφτασαν στην ολλανδική πρωτεύουσα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην κρίσιμη αναμέτρηση με την ομάδα των «Οράνιε».

Το πρόγραμμα της Εθνικής περιλαμβάνει δύο σημαντικές στάσεις πριν από το αυριανό παιχνίδι. Στις 19:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από τη σέντρα.

Μάλιστα, μια ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς ο πιλότος του αεροσκάφους ευχήθηκε στους Έλληνες διεθνείς να επιστρέψουν στην Ελλάδα με το «διπλό» από την αναμέτρηση με την Ολλανδία.