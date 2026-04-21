Αντετοκούνμπο: Ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου

Μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας τους ολοκλήρωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, μένοντας εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, σε μια χρονιά γεμάτη ανακατατάξεις και απογοήτευση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτύπωσε το κλίμα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στιγμές από τη σεζόν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».

