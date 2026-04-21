Για τη νίκη και την 7η θέση ο Παναθηναϊκός στον «τελικό» με τη Μονακό, «μάχη» και στη Βαρκελώνη

Αρχίζουν την Τρίτη (21/4) τα Play-In της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να είναι μία από τις τέσσερις συνολικά ομάδες που και δεν εξασφάλισαν την απευθείας παρουσία τους στα Play Offs (θέσεις 1-6). Τόσο οι 7οι στην κανονική περίοδο «πράσινοι», όσο και η 8η Μονακό, η 9η Μπαρτσελόνα και ο 10ος Ερυθρός Αστέρας θα έχουν ή μία ή δύο ευκαιρίες για ν’ αναδειχτούν είτε 7οι είτε 8οι και να μπουν στον «χορό» των Play Offs, στον δρόμο προς το φάιναλ φορ της Αθήνας (24-26 Μαίου) και στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στις 21:00 την Τρίτη (21/4), μέσα στη δική του έδρα και έδρα του φάιναλ φορ (TCA) απέναντι στους Μονεγάσκους, ένα παιχνίδι που ο τεχνικός των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν χαρακτήρισε «τελικό». Ο νικητής καταλαμβάνει την 7η θέση και δεν θα έχει άλλον αγώνα μέχρι την έναρξη των Play Offs, αλλά θα μπορεί να προετοιμάζεται για τους αγώνες με τη 2η Βαλένθια (best of 5). O ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, που θα λύσουν τις διαφορές τους στις 21:45 την Τρίτη (21/4) στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης. Όποιος ηττηθεί από αυτό το ζευγάρι τίθεται άμεσα εκτός και αφήνει τον ηττημένο του 7-8 και τον νικητή του 9-10 να διεκδικήσει σε ένα ακόμη, τελευταίο ματς στα Play In, την είσοδο στα Play Offs.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε “χτιστεί” για Play In το περασμένο καλοκαίρι και στην ομάδα υπάρχει απογοήτευση για τη μη επίτευξη του στόχου της απευθείας πρόκρισης στα Play-Offs. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν αποδείχτηκαν κατώτεροι των προσδοκιών και μόνοι τους έφεραν σε αυτή τη θέση τους εαυτούς τους, να πρέπει δηλαδή να νικήσουν την πρώην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία τους μαζί του μετά τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Μία απουσία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο ψηλός των «πρασίνων» ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα (20/4). Ο Κένεθ Φαρίντ -παρά τις ενοχλήσεις που είχε- προπονήθηκε κανονικά. Οι Μονεγάσκοι, αν και δεν είχαν του Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο (σ.σ. μικροτραυματισμούς) στην εντός έδρας ήττα τους (87-83) από τη Βιλερμπάν την περασμένη Κυριακή (19/4) για το γαλλικό πρωτάθλημα, στον «τελικό» με τον Παναθηναϊκό θα παραταχθούν πλήρεις. Ο Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι τους άφησε εκτός για να είναι φρέσκοι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, η Μονακό είχε παραταχθεί μόνο με οκτώ παίκτες κόντρα στη Βιλερμπάν.

Η μονομαχία ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Μάικ Τζέιμς συγκεντρώνει τα βλέμματα στην περιφέρεια, την ώρα που στη ρακέτα ο Γερμανός ψηλός της Μονακό Ντάνιελ Τάις θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στους Λεσόρ και Φαρίντ. Η Μονακό σημειώνει 90,5 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός 87,2 μ.ο. Στην άμυνα, οι «πράσινοι» δέχονται 84,9 πόντους, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου 86,9 μ.ο. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε όλους τους στατιστικούς τομείς και γι’ αυτό οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κρίνουν τον νικητή και την έβδομη θέση.

Το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Μονακό θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Στο άλλο ζευγάρι, η 9η στην κανονική περίοδο Μπαρτσελόνα, με «όπλο» την άμυνα, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ώστε εν συνεχεία να διεκδικήσει απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μονακό, την 8η θέση. Οι Σέρβοι είναι ανώτεροι επιθετικά, με 87,6 πόντους μ.ο., ενώ οι Καταλανοί σκοράρουν 84,8 πόντους μ.ο. Στην άμυνα, οι «μπλαουγκράνα» δέχονται 83,9 πόντους μέσο όρο και η ομάδα του Βελιγραδίου 86,2. Ο Ερυθρός Αστέρας υπερέχει και στα ριμπάουντ, με 4,9 περισσότερα ριμπάουντ μ.ο.

Το πρόγραμμα των Play In (θέσεις 7-8 και 9-10) της Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

PLAY IN

ΘΕΣΕΙΣ 7-8 & 9-10 (21/4/2026)

Τρίτη, 21 Απριλίου

Παναθηναϊκός-Μονακό (Μονακό) 21:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21:45

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ