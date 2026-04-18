Εκτός έδρας και οι τρεις που «καίγονται» στα Play Out

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η μάχη για την παραμονή στη Super League, στην οποία εμπλέκονται τρεις ομάδες – για την ώρα. Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Out και οι τρεις αγωνίζονται εκτός έδρας.

Από «λευκές» ισοπαλίες έρχονται Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης που κοντράρονται στη Νεάπολη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε έναν σημαντικό βαθμό στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, εκείνη του Γιώργου Αντωνόπουλου έναν πολύτιμο στις Σέρρες από τον Πανσερραϊκό.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων έχει μια απόσταση επτά βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, στην οποία βρίσκονται οι Αρκάδες που είναι στο -2 από την ΑΕΛ και τη σωτηρία. Πάντως και οι τρεις φετινές αναμετρήσεις των δυο ομάδων, ολοκληρώθηκαν με «Χ» (0-0 στις 13/12 στη Νεάπολη και 2-2 στις 19/10 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για το Πρωτάθλημα, 1-1 στις 17/9 πάλι στη Νεάπολη για το Κύπελλο). Ακόμη κι ένα φιλικό που έδωσαν τον Αύγουστο κι αυτό δεν ανέδειξε νικητή (1-1 στην Καισαριανή).

Αήττητος μεν, χωρίς νίκη δε συνεχίζει στα Play Out ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο (1-1) έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά στο Περιστέρι και τώρα υποδέχεται την ΑΕΛ που… καίγεται.

Οι «βυσσινί» πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αφού μετά την ήττα στην Τρίπολη από τον Αστέρα (3-1) ηττήθηκαν και από τον Παναιτωλικό στη Λάρισα (1-2), συμπληρώνοντας εννέα αγωνιστικές δίχως νίκη. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη βλέπει Αρκάδες και Σερραίους να έχουν πλησιάσει σε απόσταση βολής και τα περιθώρια στενεύουν.

Το κακό για το «αλογάκι» είναι πως φέτος σε τρεις περιπτώσεις απέτυχε να κερδίσει τον Ατρόμητο (1-1 στο Περιστέρι στις 29/9 και 0-0 στο AEL FC Arena για το Πρωτάθλημα, αλλά και 0-1 στις 3/12 στη θεσσαλική πόλη για το Κύπελλο).

Ίσως οι δυο πιο φορμαρισμένες ομάδες του μίνι πρωταθλήματος κοντράρονται στο Αγρίνιο, καθώς ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έκανε… κηδεία στην ΑΕΛ και μάλιστα μέσα στο AEL FC Arena με το νικηφόρο 2-1, ανεβάζοντας στους πέντε αγώνες το αήττητο σερί (2-3-0) αλλά και στους εννέα βαθμούς τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη.

Εκεί όπου βρίσκονται τα «λιοντάρια», μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάντως, η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα, μετά και το 0-0 με τους Αρκάδες στη μακεδονική πόλη, συμπλήρωσε οκτώ αγωνιστικές με μόλις μια ήττα (3-4-1), πλησιάζοντας στους δυο βαθμούς την ΑΕΛ. Οι δυο αναμετρήσεις ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό για την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος είχαν μόλις ένα γκολ (0-1 στις 8/12 στις Σέρρες και 0-0 στις 22/3 στο Αγρίνιο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ