Από τα παρκέ στο κοινωνικό συσσίτιο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη…
Ο Greek Freak, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, φόρεσαν ποδιά και μοίρασαν γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες…
Η δράση συνδέεται με το κοινωνικό συσσίτιο «Ανθρώπων Γεύματα», μια δομή που λειτουργεί στον Δήμο Αθηναίων και προσφέρει καθημερινά γεύματα σε συμπολίτες μας.
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