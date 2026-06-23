Από τα παρκέ στο κοινωνικό συσσίτιο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη…

Ο Greek Freak, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, φόρεσαν ποδιά και μοίρασαν γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες…

Η δράση συνδέεται με το κοινωνικό συσσίτιο «Ανθρώπων Γεύματα», μια δομή που λειτουργεί στον Δήμο Αθηναίων και προσφέρει καθημερινά γεύματα σε συμπολίτες μας.