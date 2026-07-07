Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε στους “16” η Ισπανία

Με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ ή το Βέλγιο.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν. Μόλις στο 8΄ από κάθετη του Όλμο ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε εντελώς μόνος σε κλασικό τετ-α-τετ με τον Κόστα, αλλά σούταρε άουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη «Roja». Με τους Βιτίνια, Φερνάντες να «καταπίνουν» πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο, η Πορτογαλία δεν άφησε τους Ισπανούς να κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι και απείλησε άμεσα στο 41΄ όταν ο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και «σταμάτησε» στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ποιότητα του παιχνιδιού έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο 45λεπτο. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες συμβιβάζονταν με την ιδέα της παράτασης, οι δύο αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε έστειλαν την Ισπανία στους «8»! Μια εκπληκτική έμπνευση του Φεράν Τόρες με κάθετη πάσα έβγαλε μόνο τον Μερίνο ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα και διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄). Η Πορτογαλία είχε τη στιμή της με κεφαλιά του Σίλβα να φεύγει ελάχιστα άουτ στο 90+6.

Έτσι, η ομάδα του «προφέσορα» Λουϊς Ντε Λα Φουέντε πέρασε στους προημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

Ήταν το τελευταίο ματς του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως το τελευταίο με την εθνική Πορτογαλίας με την οποία έχει 233 ματς και 146 γκολ

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα – Φεράν Τόρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ.

Ντε Κετελάρε και Βέλγιο «λύγισαν» τις ΗΠΑ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ στο Σιάτλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση απέναντι στους συνδιοργανωτές και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία στην προημιτελική φάση, την Παρασκευή στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Το Βέλγιο κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-1. Οι ΗΠΑ μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, αυξάνοντας την πίεσή τους για να πετύχουν την ισοφάριση, όμως αντί για το γκολ που αναζητούσαν δέχθηκαν ένα ακόμη χτύπημα.

Στο 57ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ, Ματ Φρις, βγήκε έξω από την περιοχή του για να αντιμετωπίσει μια μακρινή μπαλιά, όμως δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά. Ο Ντε Κετελάρε κέρδισε την κατοχή και έδωσε την ασίστ στον Χανς Βανάκεν, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 3-1.

Ο επιθετικός της Αταλάντα είχε ήδη διαμορφώσει την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο 9ο και στο 33ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην αμερικανική άμυνα και αφήνοντας τον Φρις χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Οι ΗΠΑ είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στο 31ο λεπτό με τον Μάλικ Τίλμαν. Ο μέσος εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Βελγίου, η μπάλα κόντραρε σε σώματα και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ ο Τιμπό Κουρτουά είχε κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το γκολ αυτό έδωσε ανάσα στους Αμερικανούς και προκάλεσε ενθουσιασμό στους 66.925 θεατές που γέμισαν το γήπεδο, όμως η χαρά τους κράτησε ελάχιστα.

Λιγότερο από δύο λεπτά αργότερα, ο Ντε Κετελάρε εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Λεάντρο Τροσάρντ και με κεφαλιά έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Βέλγος επιθετικός βρέθηκε ανάμεσα στους Αμερικανούς αμυντικούς Τιμ Ριμ και Αντόνι Ρόμπινσον, κερδίζοντας αυτή τη φορά τη μονομαχία στον αέρα με τον Ριμ.

Το πρώτο του γκολ είχε έρθει στο 9ο λεπτό, όταν η άμυνα των ΗΠΑ δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα παρά την παρουσία πολλών παικτών μέσα στην περιοχή. Ο Νικολάς Ράσκιν, ο οποίος αντικατέστησε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στην ενδεκάδα, πήρε την μπάλα στην άκρη της περιοχής και με κοντινή σέντρα βρήκε τον Ντε Κετελάρε, που εκτέλεσε εύκολα.

Το Βέλγιο ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του στις καθυστερήσεις, όταν ο Ρομέλου Λουκάκου εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος της αμερικανικής άμυνας, μετά από απώλεια της μπάλας από τον Κρις Ρίτσαρντς, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άνταμ Μοχαμάντ Μακχάντμεχ (Ιορδανία)

KITΡΙΝΕΣ: 69΄ Τίλμαν, 35΄ ΜακΚένι

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρίαμ, Ρόμπινσον (92΄ Ράιτ), ΜακΚένι, Άνταμς (72΄ Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46΄ Ρέινα), Μπαλογκάν (92΄ Άρφστεν), Πούλισιτς (59΄ Μπερχάλτερ).

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Ράσκιν (89΄ Βίτσελ), Τροσάρ (89΄ Σαλεμάκερς), Ονάνα (21΄ Βανάκεν), Λουκεμπάκιο (68΄ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (68΄ Λουκάκου).

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ