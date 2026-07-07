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Mε 26 ματς αρχίζει το Conference League

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
07/07/2026 09:57
Mε 26 ματς αρχίζει το Conference League

Το Conference League επιστρέφει για την «έκδοση» της σεζόν 2026/27, με τους πρώτους αγώνες του Α’ προκριματικού γύρου, που θα διεξαχθούν σε τρεις «δόσεις» στο τριήμερο 7 έως 9 Ιουλίου 2026.

Το πρώτο ματς της διοργάνωσης για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα γίνει στο Λουξεμβούργο, όπου η Στράσεν θα υποδεχθεί τη Λα Φιορίτα από το Σαν Μαρίνο. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου 2026.

Στον επόμενο, Β’ προκριματικό γύρο, θα συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός στο League Path, έχοντας ήδη κληρωθεί με την ουγγρική Πάκσι (23 και 30 Ιουλίου οι αγώνες).

-ΤΡΙΤΗ, 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Στράσεν (Λουξεμβούργο)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)              20:15

Ελμπασάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)             21:00
-ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)             19:00

Κόναχς (Ουαλία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο)                           20:30

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ίλβες (Φινλανδία)                20:30

-ΠΕΜΠΤΗ, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα)-Μόρναρ Μπαρ (Μαυροβούνιο)         17:00

Αλασκέρτ (Αρμενία)-Γιελιμάι Σεμέι (Καζακστάν)               19:00

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)-Βίρτους (Σαν Μαρίνο)                  19:00

Λιέπαγια (Λετονία)-Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο)                   19:00

Χέγκελμαν (Λιθουανία)-Πάιντε (Εσθονία)                      19:00

Κάλγιου (Εσθονία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)                19:00

Μποέμιανς (Ιρλανδία)-Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)               20:00

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)        20:00

Μαρσασλόκ (Μάλτα)-Πιούνικ Ερεβάν (Αρμενία)                  20:00

Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία)-Μιλσάμι (Μολδαβία)                    20:00

Μοντόρφ (Λουξεμβούργο)-Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)           20:15

Κερνάρφον (Ουαλία)-Λεβάντια (Εσθονία)                       20:30

Εουρόπα (Γιβραλτάρ)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)            20:30

Βλάζνια (Αλβανία)-Μαλισέβα (Κόσοβο)                         21:00

Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία)-RFS (Λετονία)                  21:30

ΝΣΪ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)         21:45

Πενιμπόντ (Ουαλία)-Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)                    21:45

Πέτροβατς (Μαυροβούνιο)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία)               21:45

Ντιναμό Τιράνων (Αλβανία)-Αστάνα (Καζακστάν)                22:00

Σαράγεβο (Βοσνία)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)                 22:00

Στιάρναν (Ισλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε)                22:00

 

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

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