Mε 26 ματς αρχίζει το Conference League

Το Conference League επιστρέφει για την «έκδοση» της σεζόν 2026/27, με τους πρώτους αγώνες του Α’ προκριματικού γύρου, που θα διεξαχθούν σε τρεις «δόσεις» στο τριήμερο 7 έως 9 Ιουλίου 2026.

Το πρώτο ματς της διοργάνωσης για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα γίνει στο Λουξεμβούργο, όπου η Στράσεν θα υποδεχθεί τη Λα Φιορίτα από το Σαν Μαρίνο. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου 2026.

Στον επόμενο, Β’ προκριματικό γύρο, θα συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός στο League Path, έχοντας ήδη κληρωθεί με την ουγγρική Πάκσι (23 και 30 Ιουλίου οι αγώνες).

-ΤΡΙΤΗ, 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Στράσεν (Λουξεμβούργο)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 20:15

Ελμπασάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) 21:00

-ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία) 19:00

Κόναχς (Ουαλία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 20:30

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ίλβες (Φινλανδία) 20:30

-ΠΕΜΠΤΗ, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα)-Μόρναρ Μπαρ (Μαυροβούνιο) 17:00

Αλασκέρτ (Αρμενία)-Γιελιμάι Σεμέι (Καζακστάν) 19:00

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)-Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 19:00

Λιέπαγια (Λετονία)-Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) 19:00

Χέγκελμαν (Λιθουανία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00

Κάλγιου (Εσθονία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 19:00

Μποέμιανς (Ιρλανδία)-Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ) 20:00

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία) 20:00

Μαρσασλόκ (Μάλτα)-Πιούνικ Ερεβάν (Αρμενία) 20:00

Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία)-Μιλσάμι (Μολδαβία) 20:00

Μοντόρφ (Λουξεμβούργο)-Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) 20:15

Κερνάρφον (Ουαλία)-Λεβάντια (Εσθονία) 20:30

Εουρόπα (Γιβραλτάρ)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 20:30

Βλάζνια (Αλβανία)-Μαλισέβα (Κόσοβο) 21:00

Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία)-RFS (Λετονία) 21:30

ΝΣΪ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 21:45

Πενιμπόντ (Ουαλία)-Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 21:45

Πέτροβατς (Μαυροβούνιο)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 21:45

Ντιναμό Τιράνων (Αλβανία)-Αστάνα (Καζακστάν) 22:00

Σαράγεβο (Βοσνία)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 22:00

Στιάρναν (Ισλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε) 22:00

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ