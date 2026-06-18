Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για Κονγκό, «τεσσάρα» η Αγγλία

Με πλούσιο θέαμα, πολλά γκολ και ιστορικές στιγμές ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με την Αγγλία να εντυπωσιάζει, την Γκάνα να λυγίζει τον Παναμά στις καθυστερήσεις και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να γράφει ιστορία απέναντι στην Πορτογαλία.

Στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της ημέρας, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο Ντάλας. Τα «τρία λιοντάρια» προηγήθηκαν δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με τους Χάρι Κέιν και Μάρτιν Μπατουρίνα να βρίσκουν δίχτυα, πριν η Κροατία ισοφαρίσει σε 2-2 λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος οι Άγγλοι ανέβασαν ρυθμό και με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ έφτασαν σε μια σημαντική νίκη με 4-2.

Την ίδια ώρα, η Γκάνα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας 1-0 του Παναμά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κάλεμπ Γιρένκι στο 90+5’, χαρίζοντας στους Αφρικανούς ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στην επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 52 χρόνια, απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Πορτογαλία και κατέκτησε τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με τον Ζοάο Νέβες στο 60ό λεπτό, όμως το Κονγκό βρήκε την απάντηση και πανηγύρισε ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από ένα ξεχωριστό επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που ξεκινά βασικός σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι αποτελούν πλέον τους μοναδικούς παίκτες που έχουν συμμετάσχει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Στον ίδιο όμιλο, η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουζμπεκιστάν και έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λουίς Ντίας, ο οποίος πέτυχε το γκολ που έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Νοτιοαμερικανούς μετά την προσωρινή ισοφάριση των Ασιατών.

Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια, με δυνατές αναμετρήσεις, εκπλήξεις και ιστορικά επιτεύγματα να δίνουν από νωρίς ξεχωριστό χρώμα στο Μουντιάλ 2026.