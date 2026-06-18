Στην 2η αγωνιστική του Μουντιάλ αρχίζει το πρώτο «ξεσκαρτάρισμα»

Τα πρώτα «εισιτήρια» για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 θ’ αρχίσουν να… διανέμονται από απόψε. Η 2η αγωνιστική αρχίζει και με το νέο σύστημα διεξαγωγής, οι τέσσερις βαθμοί δίνουν εγγυημένα θέση στην επόμενη φάση καθώς προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι.

Βέβαια, όσο πιο ψηλά βρεθεί μια ομάδα, τόσο καλύτερη διαδρομή θα έχει στα νοκ άουτ. Αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής λοιπόν (19/6, 04:00) ο νικητής του Μεξικό-Νότια Κορέα εξασφαλίζει πρόκριση, ενώ η ισοπαλία πιθανότατα στέλνει και τους δύο στους «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό:

1ος Όμιλος

18/6 Ατλάντα Τσεχία – Νότια Αφρική 19:00

19/6 Γουαδαλαχάρα Μεξικό – Νότια Κορέα 04:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Μεξικό 2-0 3

Νότια Κορέα 2-1 3

Νότια Αφρική 0-2 0

Τσεχία 1-2 0

2ος Όμιλος

18/6 Λος Άντζελες Ελβετία – Βοσνία 22:00

19/6 Βανκούβερ Καναδάς – Κατάρ 01:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Ελβετία 1-1 1

Βοσνία 1-1 1

Καναδάς 1-1 1

Κατάρ 1-1 1

3ος Όμιλος

20/6 Βοστώνη Σκωτία – Μαρόκο 01:00

20/6 Φιλαδέλφεια Βραζιλία – Αϊτή 03:30

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Σκωτία 1-0 3

Βραζιλία 1-1 1

Μαρόκο 1-1 1

Αϊτή 0-1 0

4ος Όμιλος

19/6 Σιάτλ ΗΠΑ – Αυστραλία 22:00

20/6 Σαν Φρανσίσκο Τουρκία – Παραγουάη 06:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

ΗΠΑ 4-1 3

Αυστραλία 2-0 3

Τουρκία 0-2 0

Παραγουάη 1-4 0

5ος Όμιλος

20/6 Τορόντο Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 23:00

21/6 Κάνσας Σίτι Ισημερινός – Κουρασάο 03:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Γερμανία 7-1 3

Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3

Κουρασάο 1-7 0

Ισημερινός 0-1 0

6ος Όμιλος

20/6 Χιούστον Ολλανδία – Σουηδία 20:00

21/6 Μοντερέι Τυνησία – Ιαπωνία 07:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Σουηδία 5-1 3

Ολλανδία 2-2 1

Ιαπωνία 2-2 1

Τυνησία 1-5 0

7ος Όμιλος

21/6 Λος Άντζελες Βέλγιο – Ιράν 22:00

22/6 Βανκούβερ Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 04:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Ιράν 2-2 1

Νέα Ζηλανδία 2-2 1

Αίγυπτος 1-1 1

Βέλγιο 1-1 1

8ος Όμιλος

21/6 Ατλάντα Ισπανία – Σ. Αραβία 19:00

22/6 Μαϊάμι Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 01:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Ουρουγουάη 1-1 1

Σαουδική Αραβία 1-1 1

Ισπανία 0-0 1

Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 1

9ος Όμιλος

23/6 Φιλαδέλφεια Γαλλία – Ιράκ 00:00

23/6 Νέα Υόρκη Νορβηγία – Σενεγάλη 03:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Νορβηγία 4-1 3

Γαλλία 3-1 3

Σενεγάλη 1-3 0

Ιράκ 1-4 0

10ος Όμιλος

22/6 Ντάλας Αργεντινή – Αυστρία 20:00

23/6 Σαν Φρανσίσκο Ιορδανία – Αλγερία 06:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Αργεντινή 3-0 3

Αυστρία 3-1 3

Ιορδανία 1-3 0

Αλγερία 0-3 0

11ος Όμιλος

23/6 Χιούστον Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 20:00

24/6 Γουαδαλαχάρα Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 05:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Κολομβία 3-1 3

ΛΔ Κονγκό 1-1 1

Πορτογαλία 1-1 1

Ουζμπεκιστάν 1-3 0

12ος Όμιλος

23/6 Βοστώνη Αγγλία – Γκάνα 23:00

24/6 Τορόντο Παναμάς – Κροατία 02:00

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Αγγλία 4-2 3

Γκάνα 1-0 3

Παναμας 0-1 0

Κροατία 2-4 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ