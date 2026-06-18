Μουντιάλ 2026: Οι MVP της 1ης αγωνιστικής

Ο Λιονέλ Μέσι με το ιστορικό χατ-τρικ και την πληθώρα ρεκόρ που πέτυχε στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, ήταν ο παίκτης με το ισχυρότερο αποτύπωμα στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής.

Εντυπωσιακοί ήταν επίσης, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ερλνγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέϊν, ενώ οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι στα πρώτα 24 ματς της κορυφαίας διοργάνωσης, είναι οι εξής:

11/06 Μέξικο Σίτι Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0 Χουλιέν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

12/06 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1 Ιν Μπέομ Χουάνγκ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

12/06 Τορόντο Καναδάς – Βοσνία 1-1 Ισμαήλ Κονέ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

13/06 Λος Άντζελες ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 Φόλαριν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

13/06 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ – Ελβετία 1-1 Μαχαμούντ Αμπουνάντα (ΚΑΤΑΡ)

14/06 Νιού Τζέρσεϊ Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

14/06 Βοστώνη Αϊτή-Σκωτία 0-1 Τζον ΜακΓκιν (ΣΚΩΤΙΑ)

14/06 Βανκουβερ Αυστραλία- Τουρκία 2-0 Νέστορι Ιρανκούντα (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

14/06 Χιούστον Γερμανία – Κουρασάο 7-1 Κάιλ Χάβερτς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

14/06 Ντάλας Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2 Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

15/06 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφ.-Ισημερινός 1-0 Γιαν Ντιομαντέ(ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

15/06 Μοντερέι Σουηδία- Τυνησία 5-1 Αλεξάντερ Ίσακ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

15/06 Ατλάντα Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 Βοζίνια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

15/06 Σιάτλ Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1 Εμάμ Ασούρ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

16/06 Μαϊάμι Σ. Αραβία – Ουρουγουάη 1-1 Φεντερίκο Βαλβέρδε (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

16/06 Λος Άντζελες Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2 Ραμίν Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ)

16/06 Νέα Υόρκη Γαλλία – Σενεγάλη 3-1 Μικαέλ Ολίσε (ΓΑΛΛΙΑ)

17/06 Βοστώνη Ιράκ-Νορβηγία 1-4 Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

17/06 Κάνσας Αργεντινή-Αλγερία 3-0 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

17/06 Σάντα Κλάρα Αυστρία-Ιορδανία 3-1 Αλί Ολβάν (ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

17/06 Χιούστον Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό 1-1 Ζοάο Νέβες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

17/6 Ντάλας Αγγλία – Κροατία 4-2 Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

18/6 Τορόντο Γκάνα-Παναμάς 1-0 Άντονι Σεμένιο (ΓΚΑΝΑ)

18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν-Κολομβία 1-3 Λουϊς Ντίαζ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ