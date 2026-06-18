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Μουντιάλ 2026: Οι MVP της 1ης αγωνιστικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
18/06/2026 10:32
Μουντιάλ 2026: Οι MVP της 1ης αγωνιστικής
AP Photo/Charlie Riedel

Ο Λιονέλ Μέσι με το ιστορικό χατ-τρικ και την πληθώρα ρεκόρ που πέτυχε στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, ήταν ο παίκτης με το ισχυρότερο αποτύπωμα στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής.

Εντυπωσιακοί ήταν επίσης, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ερλνγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέϊν, ενώ οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι στα πρώτα 24 ματς της κορυφαίας διοργάνωσης, είναι οι εξής:

 

11/06  Μέξικο Σίτι   Μεξικό – Νότια Αφρική      2-0    Χουλιέν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

12/06  Γουαδαλαχάρα  Νότια Κορέα – Τσεχία       2-1    Ιν Μπέομ Χουάνγκ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

12/06  Τορόντο       Καναδάς – Βοσνία           1-1    Ισμαήλ Κονέ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

13/06  Λος Άντζελες  ΗΠΑ-Παραγουάη              4-1    Φόλαριν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

13/06  Σαν Φρανσίσκο Κατάρ – Ελβετία            1-1    Μαχαμούντ Αμπουνάντα (ΚΑΤΑΡ)

14/06  Νιού Τζέρσεϊ  Βραζιλία-Μαρόκο            1-1    Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

14/06  Βοστώνη       Αϊτή-Σκωτία                0-1    Τζον ΜακΓκιν (ΣΚΩΤΙΑ)

14/06  Βανκουβερ     Αυστραλία- Τουρκία         2-0    Νέστορι Ιρανκούντα (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

14/06  Χιούστον      Γερμανία – Κουρασάο        7-1    Κάιλ Χάβερτς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

14/06  Ντάλας        Ολλανδία – Ιαπωνία         2-2    Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

15/06  Φιλαδέλφεια   Ακτή Ελεφ.-Ισημερινός      1-0    Γιαν Ντιομαντέ(ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

15/06  Μοντερέι      Σουηδία- Τυνησία           5-1    Αλεξάντερ Ίσακ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

15/06  Ατλάντα       Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι   0-0    Βοζίνια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

15/06  Σιάτλ         Βέλγιο – Αίγυπτος          1-1    Εμάμ Ασούρ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

16/06  Μαϊάμι        Σ. Αραβία – Ουρουγουάη     1-1    Φεντερίκο Βαλβέρδε (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

16/06  Λος Άντζελες  Ιράν – Νέα Ζηλανδία        2-2    Ραμίν Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ)

16/06  Νέα Υόρκη     Γαλλία – Σενεγάλη          3-1    Μικαέλ Ολίσε (ΓΑΛΛΙΑ)

17/06  Βοστώνη       Ιράκ-Νορβηγία              1-4    Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

17/06  Κάνσας        Αργεντινή-Αλγερία          3-0    Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

17/06  Σάντα Κλάρα   Αυστρία-Ιορδανία           3-1    Αλί Ολβάν (ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

17/06  Χιούστον      Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό       1-1    Ζοάο Νέβες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

17/6   Ντάλας        Αγγλία – Κροατία           4-2    Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

18/6   Τορόντο       Γκάνα-Παναμάς              1-0    Άντονι Σεμένιο (ΓΚΑΝΑ)

18/6   Μέξικο Σίτι   Ουζμπεκιστάν-Κολομβία      1-3    Λουϊς Ντίαζ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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