Μουντιάλ 2026: Ο Μανζάμπι ήρθε για να αλλάξει επίπεδο την Ελβετία

Σε κάθε Μουντιάλ υπάρχουν πάντα παίκτες νεαρής ηλικίας που κάνουν το… ξεπέταγμά τους κι απ’ τη μία μέρα στην άλλη γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό, που μέχρι πριν από λίγες μέρες μπορεί και να… αγνοούσε την ύπαρξή τους.

Σ’ αυτήν την «κατηγορία» ανήκει ο 20χρονος Γιόχαν Μανζάμπι, ο οποίος έπεσε σαν «κομήτης» στο «Los Angeles Stadium» στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία. Μπήκε αλλαγή στο 71ο λεπτό στη θέση του Εντόγιέ και τρία λεπτά μετά είχε ήδη ανοίξει το σκορ για τους Ελβετούς, πριν σημειώσει κι άλλο ένα τέρμα στο 90ό λεπτό (έκανε το 3-0), «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς.

Όχι κι άσχημα για τον νεαρό μέσο της Φράιμπουργκ, ο οποίος κατάφερε να αφήσει ένα αρκετά έντονο «αποτύπωμα» και στην τελευταία Bundesliga με 5 γκολ και 4 ασίστ σε 27 ματς, συν άλλα 2 τέρματα με 2 ασίστ σε 15 παιχνίδια του Europa League, κάνοντας τους… μισούς σκάουτ της Ευρώπης να «ψάχνονται» με την περίπτωσή του.

«Είναι απίστευτο, είναι η πρώτη φορά που σημειώνει δύο γκολ σε ένα ματς στην καριέρα μου. Και να το πετυχαίνω σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά μετά το όχι και τόσο καλό ξεκίνημά μας… Αυτό κι αν ήταν απίστευτο».

Ο Μανζάμπι είπε ότι δεν είχε πολλές επιλογές όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία για το πρώτο του γκολ μέσα σε μια γεμάτη περιοχή, όταν με ένα τρομερό γυριστό έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ελβετούς. «Ειλικρινά, δεν υπήρχε πολύς χώρος μέσα στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν χίλιες επιλογές, αλλά – δόξα τω Θεώ – μου βγήκε».

Ο ποδοσφαιριστής της Φράιμπουργκ τόνισε ότι μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα του και όχι με άγχος, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Μπήκα με τη νοοτροπία να βοηθήσω την ομάδα μου, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», είπε. «Οι οδηγίες που πήρα ήταν καθαρά τακτικές. Ο προπονητής, Μουράτ Γιακίν μου είπε να αφήσω το ταλέντο μου να λάμψει και νομίζω ότι το έκανα».

Ο Γιακίν εξήρε την πολυμορφία και την απρόβλεπτη φύση του παιχνιδιού του Μανζάμπι, υποστηρίζοντας ότι το εύρος των χαρακτηριστικών του προσφέρει στην ομάδα μία ακόμη επιθετική λύση. «Ο Γιόχαν είναι απλώς ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος με πάρα πολλές ποδοσφαιρικές αρετές», δήλωσε μετά το παιχνίδι με την Βοσνία/Ερζεγοβίνη ο Γιακίν. «Είχε μια πολύ καλή σεζόν με τη Φράιμπουργκ. Είναι πολύ ευέλικτος. Μπορεί να παίξει στην άμυνα, στο κέντρο, στα άκρα, ακόμη και ως επιθετικός».

Ο Ελβετός τεχνικός πρόσθεσε ότι ο νεαρός χρειάζεται ακόμη να βάλει περισσότερη δομή στο παιχνίδι του, όμως η ομάδα είναι διατεθειμένη να του δώσει ελευθερία κινήσεων. «Άσκησε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο», είπε ο Γιακίν. «Είναι ένας παίκτης που μπορεί να εκπλήξει τόσο εμάς όσο και τον αντίπαλο».

Ο προπονητής της Ελβετίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μανζάμπι να πάρει ακόμη και θέση βασικού στη συνέχεια. «Ίσως χρησιμοποιήσουμε τον Γιόχαν από την αρχή. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον». Ο Μανζάμπι δήλωσε επίσης ότι η παρουσία της οικογένειάς του στις εξέδρες έκανε τη μέρα ακόμη πιο ξεχωριστή, ενώ υπογράμμισε πως η εθνική Ελβετίας αντέδρασε σωστά μετά το νωθρό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

«Υπάρχει πολύ καλό κλίμα σε όλη την ομάδα. Ξέραμε γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά και γνωρίζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε περισσότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ