Πράξη πρώτη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε ΣΕΦ και Roig Arena

O Παναθηναϊκός, έστω και με μειονέκτημα έδρας, δίνει «τελικούς» με τη Βαλένθια στα πλέι οφ, έχοντας μια ευκαιρία να διορθώσει όλα όσα δεν πήγαν όπως είχε προγραμματίσει αυτή τη χρονιά. Οι «πράσινοι» δεν θέλουν να σκέφτονται πως δεν θα είναι παρόντες στο φάιναλ φορ που θα διεξαχθεί μέσα στη δική τους έδρα, πως υπάρχει περίπτωση να λείψουν από τη… δική τους γιορτή και αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για τους παίκτες του Αταμάν σε αυτή τη σειρά, με στόχο την παρουσία σ’ ένα τρίτο διαδοχικό φάιναλ φορ (2024 Βερολίνο, 2025 Άμπου Ντάμπι) ώστε να διεκδικήσουν το 8ο ευρωπαϊκό στην Ιστορία τους. Έστω κι αν μία ημέρα πριν από τους αγώνες στην Ισπανία, έγινε γνωστό πως ο αρχηγός τους, ο Κώστας Σλούκας, δεν θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί στα πλέι οφ με τη Βαλένθια, καθώς υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στη μέση και ακολούθησε θεραπεία την Κυριακή (26/4), υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την… πολυτέλεια να στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων παικτών του φέτος και ακόμη κι αν χρειαστεί ένεση, ο Οσμάν θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια την Τρίτη (28/4).

Η Βαλένθια είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό, πριν από τρεις εβδομάδες, στο ίδιο γήπεδο, τη Roig Arena. Όμως, οι «πράσινοι» έχουν την ατομική ποιότητα να βάλουν δύσκολα αυτή τη φορά στην ομάδα του κορυφαίου προπονητή της σεζόν, Πέδρο Μαρτίνεθ. Να πετύχουν δηλαδή έστω μια νίκη επί ισπανικού εδάφους. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο MVP στη νίκη των «πρασίνων» επί της Μονακό στα Play In. Αν ο Αμερικανός βραχύσωμος πόιντ γκαρντ παίξει στα ματς στην Ισπανία, όπως απέναντι στους Μονεγάσκους, οι «πράσινοι» αυξάνουν τις πιθανότητές τους για «διπλό». Και με τον Κέντρικ Ναν, βέβαια να είναι ο σούπερ σταρ, ο σκόρερ και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος αποτελούν κίνδυνο για κάθε ομάδα, ενώ οι Λεσόρ και Φαρίντ στο «5» δείχνουν στην καλύτερη στιγμή τους αυτή τη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται να πιέσει στην άμυνα την πρώτη σε πόντους αυτή τη σεζόν Βαλένθια, ενώ θα πρέπει να ελέγξει και τα ριμπάουντ, καθώς οι Ισπανοί μαζεύουν 4 περισσότερα μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό ανά αγώνα. Οι Ματ Κοστέλο και Νιλ Σακό κάνουν εξαιρετική δουλειά στη ρακέτα για τη Βαλένθια.

Πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας είναι ο παίκτης που αναδείχτηκε «ανερχόμενος αστέρας» της σεζόν, ο Δομινικανός Ζαν Μοντέρο, με 13,7 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Οι Μπαντιό Μπρανκού και Τέιλορ Κάμερον, μαζί με του Ούγγρο Νέιθαν Ρίβερς είναι επίσης οι… συνήθεις ύποπτοι στο σκοράρισμα, για τις «νυχτερίδες».

Ο επτάστερος Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μεγάλες εμφανίσεις στην Ισπανία, κάτι για το οποίοι είναι ικανοί οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ώστε από 7ος να μπει απ’ το… παράθυρο στο «δικό του» φάιναλ φορ, αποκλείοντας τη 2η της κανονικής περιόδου, Βαλένθια… που σίγουρα δεν έχει εμπειρία!

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγώνων στα Πλέι Οφ της Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

ΠΛΕΙ ΟΦ (28=29/4 & 30/4-1/5/2026)

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

1-8: Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00

2-7: Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

4-5: Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Τετάρτη, 29 Απριλίου

3-6: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

1-8: Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00

2-7: Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

4-5: Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Παρασκευή, 1 Μαϊου

3-6: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

* Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)