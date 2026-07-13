Ευρωπαϊκό Κ20 (Β΄ κατηγορία): «Ασημένια» η Ελλάδα

Η Εθνική Νέων Γυναικών ολοκλήρωσε με τη δεύτερη θέση την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 της Β’ Κατηγορίας, που φιλοξενήθηκε στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, καθώς ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 78-43 στον τελικό της διοργάνωσης. Παρά την απώλεια του χρυσού μεταλλίου, η ελληνική ομάδα άφησε θετικό αποτύπωμα, πανηγυρίζοντας την επιστροφή της στην Α’ Κατηγορία.

Η Πορτογαλία πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 18-11. Η Ελλάδα προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική στη δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 33-25 υπέρ των Πορτογάλων.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η Πορτογαλία ανέβασε την έντασή της σε άμυνα και επίθεση, διεύρυνε τη διαφορά και έφτασε στο 58-33, βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση. Στην τελευταία περίοδο η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να μειώσει την απόσταση, με την Πορτογαλία να φτάνει στη νίκη με 78-43 και στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Για την Εθνική ξεχώρισαν η Μυρτώ Λιανούδη και η Φωτεινή Σύρπα, οι οποίες σημείωσαν από 11 πόντους. Σημαντική ήταν και η παρουσία της Σοφίας Γιαπιτζόγλου, που πρόσθεσε 7 πόντους.

Από την Πορτογαλία, κορυφαία ήταν η Κλάρα Σίλβα, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με νταμπλ νταμπλ, έχοντας 18 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 11-18, 25-33, 33-58, 43-78

ΕΛΛΑΔΑ (Δρακάκη): Στολίγκα 2, Μαγκλάρη, Χατήρα 5 (1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιαπιτζόγλου 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Πατσιατζή 2, Τσινασλανίδου, Κυριακούδη 2 (2 ριμπάουντ), Μπαλτζή (3 ριμπάουντ), Λιανούδη 11 (5/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Χωλοπούλου 3 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σύρπα 11 (2/6 δίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ