Εθνική Γυναικών: Επιστρέφει στο Ιβανώφειο για 2 κρίσιμα παιχνίδια

Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στο «Ιβανώφειο» για δύο αγώνες του Β’ Προκριματικού Γύρου του EuroBasket 2027. Η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σλοβακία στις 14 Νοεμβρίου 2026 στις 19:00 και την Ολλανδία στις 17 Νοεμβρίου στις 18:00.

Ξανά στο «Ιβανώφειο»

Επτά μήνες μετά τον αγώνα με τη Δανία, στις 17 Μαρτίου 2026, και την πρόκριση στον Β’ Προκριματικό Γύρο, η Εθνική Γυναικών επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο.

Οι δύο αναμετρήσεις με Σλοβακία και Ολλανδία θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας της Εθνικής για την πρόκριση στο EuroBasket Γυναικών 2027.

Οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν ξανά την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής. Τον περασμένο Μάρτιο είχαν δώσει δυναμικό «παρών» στους αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Δανία και τώρα θα μπορούν να στηρίξουν ξανά την ομάδα στο «Ιβανώφειο».

Πρώτα η Σερβία στο Βελιγράδι

Η Εθνική Γυναικών θα ξεκινήσει τον Β’ Προκριματικό Γύρο στις 11 Νοεμβρίου 2026 απέναντι στη Σερβία. Ο αγώνας θα γίνει στο Βελιγράδι, στο «Ranko Zeravica Sports Hall», στις 19:00.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στη Θεσσαλονίκη. Στις 17 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει το παιχνίδι με την Ολλανδία, επίσης στο «Ιβανώφειο».