Μπομπ Πετίτ: Πέθανε στα 93 του ο πρώτος MVP του NBA

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Μπομπ Πετίτ, ο πρώτος MVP στην ιστορία του NBA.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε το Hall of Fame του μπάσκετ. Ο θρύλος του NBA είχε ενταχθεί στο Hall of Fame το 1971 και χαρακτηρίστηκε από το φημισμένο ίδρυμα ως «γίγαντας του παιχνιδιού».

Ο πρώτος MVP στην ιστορία του NBA

Ο Μπομπ Πετίτ κατέκτησε το πρώτο βραβείο MVP που θεσμοθετήθηκε στην ιστορία του NBA, το 1956. Τρία χρόνια αργότερα, το 1959, πήρε ξανά το ίδιο βραβείο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA και με τους Σεντ Λούις Χοκς. Το 1958 οδήγησε την ομάδα στον τίτλο του NBA απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Μπομπ Πετίτ PHOTO - AP

Η ιστορική εμφάνιση με 50 πόντους

Στον καθοριστικό έκτο αγώνα της σειράς, ο Πετίτ σημείωσε 50 πόντους και οδήγησε τους Σεντ Λούις Χοκς στη νίκη με 110-109 απέναντι στη Βοστώνη. Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, σε μια εποχή που ο Μπομπ Πετίτ είχε ήδη ξεχωρίσει για το ταλέντο και την επιθετική του ικανότητα.

Πάνω από 20.000 πόντους στο NBA

Ο Μπομπ Πετίτ, με ύψος 1,98 μέτρα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ξεπέρασε τους 20.000 πόντους. Συνολικά ολοκλήρωσε την καριέρα του με 20.880 πόντους.

Ήταν επίσης δύο φορές πρώτος σκόρερ της σεζόν. Η καλύτερη επίδοσή του ήρθε τη σεζόν 1961-62, όταν είχε κατά μέσο όρο 31,1 πόντους ανά αγώνα.

Ο πρώτος MVP στην ιστορία του NBA αφήνει πίσω του μια καριέρα γεμάτη ιστορικές επιδόσεις και μια θέση ανάμεσα στις μεγάλες μορφές του αμερικανικού μπάσκετ.