Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή περισσότερων από τεσσάρων δεκαετιών.

Ο Μαρκόπουλος υπηρέτησε το άθλημα από πολλούς πάγκους. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, ΑΕΚ, Μαρούσι, Μακεδονικός και άλλες ομάδες συνδέθηκαν με την πολυετή παρουσία του στην ελληνική καλαθοσφαίριση.

Η σημαντικότερη επιτυχία της καριέρας του ήρθε το 1994. Με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς, οδηγώντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς τίτλους της ιστορίας του.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα κατέγραψε 484 αγώνες ως πρώτος προπονητής, σε κανονική περίοδο και playoffs. Ο απολογισμός του ήταν 263 νίκες και 221 ήττες.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του στο Μαρούσι. Τη σεζόν 2007-08 οδήγησε την ομάδα στην τετράδα του πρωταθλήματος και αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Α1. Την ίδια διάκριση κέρδισε και το 2014.

Σημαντικός σταθμός αποτέλεσε και η ΑΕΚ, την οποία ανέλαβε σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα προσπαθούσε να βρει ξανά τον δρόμο της.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε για την ηρεμία και τη μεθοδικότητά του. Οι ομάδες του είχαν συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, με έμφαση στην οργάνωση, την τακτική και την αμυντική λειτουργία.

Η σχέση του με το μπάσκετ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά αγωνίστηκε ως παίκτης και στη συνέχεια πέρασε στην προπονητική, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η αναγνώριση ήρθε και από τον ΕΣΑΚΕ. Το 2023 ο Μαρκόπουλος εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του.

Για περισσότερες από 40 σεζόν παρέμεινε κοντά στους πάγκους και στους αγώνες. Εργάστηκε με διαφορετικές γενιές παικτών και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή, όμως το όνομά του έχει ήδη περάσει στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.