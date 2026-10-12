Επιτυχία για τον Τσιτσιπά: Στους “16” της Σανγκάης
Μετά από έναν σκληρό αγώνα και με εντυπωσιακή ανατροπή, οι προσπάθειες του Στέφανου Τσιτσιπά έφεραν καρπούς και προκρίθηκε στους «16» του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στην Σανγκάη.
Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας, αξιοποίησε τις δυνατότητές του επιβαβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς επικράτησε του Αμερικανού, Τέϊλορ Φριτζ με 3-6, 7-5, 6-3 και συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά.
Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 43 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε τον Φριτζ μέχρι το όγδοο game, οπότε ο Αμερικανός τενίστας έκανε break και προηγήθηκε με 5-3, για να κλείσει το σετ στο 6-3 και να προηγηθεί με 1-0, μετά από 43 λεπτά αγώνα.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες πήγαν πόντο- πόντο μέχρι και το δέκατο game (5-5), όταν ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και αφού προηγήθηκε με 6-5, έκανε break στον Φριτζ (Νο 11 στον κόσμο) και ισοφάρισε σε 1-1 (7-5), μετά από 46 λεπτά.
Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Ελληνας πρωταθλητής δεν “μάσησε” στο σερβίς του Φριτζ στο πιο κατάλληλο σημείο, καθώς έκανε break στο τέταρτο game και προηγήθηκε με 3-1 και 4-1. Στην συνέχεια και παρά την αντίδραση του Αμερικανού, ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και μετά από 45 λεπτά, έφθασε στην σπουδαία νίκη, κλείνοντας το σετ με 6-3.
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