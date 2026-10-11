Δεν έχασε το ντέρμπυ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Πάτησε χορτάρι και χειροκροτήθηκε

Δεν θα μπορούσε να λείπει . Όλη την εβδομάδα πήγαινε στου Ρέντη για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του και μόνο ήταν αρκετή για να τονώσει ψυχολογικά τους Πειραιώτες.

Ο Μαροκινός στράικερ εμφανίστηκε και στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πριν τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ελ Κααμπί πάτησε το χορτάρι του φαληρικού γηπέδου.

Με πατερίτσα έκανε την εμφάνιση του ο Μαροκινός στράικερ και φυσικά όταν τον αντιλήφθηκε ο κόσμος αποθεώθηκε. Χαμογελαστός ο Ελ Κααμπί ανταπέδωσε τον χαιρετισμό.